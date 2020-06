Godfall fait son retour en vidéo en nous introduisant l'armure Silvermane

Lors des Games Awards 2019, Gearbox Publishing et Counterplay Games ont dévoilé Godfall, un looter slasher attendu en fin d'année sur PS5 et PC. Depuis, hormis une vieille bande-annonce de gameplay en fuite désormais supprimée, nous n'avons rien vu d'autre. Pour autant, nous avions rendez-vous au printemps et le compte Twitter officiel a repris son activité récemment, postant des citations visiblement issues d'éléments du lore.

Et en ce début de semaine où la next-gen va énormément faire parler d'elle, c'est une vidéo un peu plus croustillante qui nous est offerte, bien que restant un simple teaser. Pas de gameplay ici, mais la mise en avant de l'une des Valorplates, nom donné aux armures que portera notre personnage et qui sont en lien avec les dieux de cet univers. Ici, c'est donc la Silvermane faisait la part belle au lion qui est introduite. Allons-nous en voir d'autres prochainement ?

Avec la présentation des jeux de la PS5 ce jeudi à 22h00, il y a fort à parier que Godfall sera de la petite sauterie pour enfin nous montrer ce qu'il a dans le ventre.

Lire aussi : Godfall : le directeur créatif Keith Lee évoque ses inspirations et donne des détails sur le scénario, le gameplay et le jeu en coopération