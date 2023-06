Goldorak : Manga Productions tease une grosse annonce pour les fans

La licence Goldorak n'est plus toute jeune, mais elle sait se renouveler au fil des années, et ce n'est pas terminé. Manga Productions, déjà derrière plusieurs projets avec le robot géant, annonce cette semaine qu'il dévoilera le mois prochain « une nouvelle majeure pour tous les fans de Goldorak ».

Pour l'instant, Manga Productions ne fait que du teasing, mais il tient quand même à rappeler ses précédents faits d'armes pour faire grimper la hype.

En effet, le 25 août 2022, Manga Productions, soutenu par plusieurs partenaires japonais dont Dynamic Planning, le propriétaire des droits de Goldorak, a annoncé un nouveau projet autour de Goldorak sous le nom de PROJECT G. L'annonce a été faite en grande pompe à travers un premier teaser présenté par le créateur de Goldorak : Go Nagai.

En parallèle de PROJECT G, Manga Productions a lancé un grand concours de talents. Des illustratrices et illustrateurs du monde entier ont eu l’opportunité de soumettre des designs de véhicules ennemis : les « Saucer Beasts » (Golgoths et Antéraks en français). Celle-ci a rassemblé plus de 1000 artistes du monde entier et s’est déroulée avec succès ! Le top 3 s’est vu partagé un cash prize conséquent de 15 000 $. Le résultat du concours est désormais publié sur les réseaux sociaux de PROJECT G via (@NextGrendizer).

Suite à cela, Manga Productions a annoncé un accord de partenariat stratégique avec Dynamic Planning. Ce partenariat autorise l’exploitation de la licence « Goldorak » et de ses personnages à travers des parcs d’attractions et des événements spéciaux dans tout le Moyen-Orient.

Quelques jours plus tard, Manga Productions et Sela, société saoudienne leader dans le divertissement, mettent en place une statue grandeur nature de Goldorak à Riyad, la capitale de l’Arabie Saoudite. Cette statue de 33,7 mètres de haut a été reconnue par Guinness World Records comme la plus grande sculpture en métal d'un personnage fictif au monde.

De plus, Manga Productions a signé un accord d'édition et de distribution le 9 mars 2023 avec la célèbre société de jeux française Microids. Avec cet accord, Manga Productions publiera le nouveau jeu de Microids « Goldorak : Le Festin des Loups » au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Manga Productions travaillera de concert avec Microids pour localiser le jeu pour le public du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord et offrira aux talents saoudiens la possibilité de faire partie de cette localisation.