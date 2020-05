Gorn : le jeu en VR avec des gladiateurs daté sur PS4 et PS VR

En juillet dernier, après de longs mois en Early Access, Free Lives et Devolver Digital lançaient sur PC Gorn, un jeu de combat et d'action cartoonesque et sanglant avec des gladiateurs. Du sang à foison, une physique réaliste, les développeurs de Broforce et Genital Jousting ont séduit les possesseurs d'Oculus Rift, HTC Vive, WMR et Valve Index, et très prochainement, ce seront les joueurs sur PS4 qui pourront découvrir Gorn.

Comme l'ont annoncé Free Lives et Devolver Digital sur le blog PlayStation, la date de sortie de Gorn est fixée au 19 mai 2020 sur PS4, et le titre sera uniquement jouable avec le PlayStation VR. Le titre est un peu en retard, il était à l'origine attendu cet hiver sur la console de Sony, mais ne boudons pas notre plaisir, il s'agit quand même d'un jeu VR qui s'est retrouvé en tête des ventes sur Steam en 2017 et 2018.

En attendant de retrouver Gorn sur PS4 et PS VR le 19 mai prochain, vous pouvez déjà admirer la nouvelle bande-annonce de lancement ci-dessus.