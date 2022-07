Gotham Knights : Batgirl ne retient pas ses coups dans sa bande-annonce de gameplay

La fin d'année va être remplie de sorties dont celle de Gotham Knights, le nouveau jeu de Warner Bros. Games Montréal qui ne nous fera pas incarner Batman, mais quatre personnages de la Bat-Family suite à son décès. Suite à la diffusion en mai dernier de 13 minutes de gameplay et la présentation de ses différentes éditions, nous avons depuis eu droit à des bandes-annonces séparées pour une partie des protagonistes, à savoir Nightwing (Dick Grayson) et Robin (Tim Drake). La San Diego Comic-Con venant d'ouvrir ses portes, l'éditeur n'a pas manqué de refaire parler de son jeu à cette occasion, en diffusant cette fois une vidéo centrée sur Batgirl.

Barbara Gordon se farcit tout un tas de brutes épaisses dans ce trailer, dont des prisonniers durant une émeute, les remettant en place à grands coups de tonfas, envoyant des batarangs à distance et effectuant des combos acrobatiques au corps à corps en utilisant son grappin. Et si cela ne suffit pas à vous convaincre, nous la découvrant également en train de planer dans les cieux de Gotham à l'aide de sa cape et de chevaucher la Bat-moto.

Gotham City a toujours une chauve-souris et elle va s'assurer que tout le monde le sache. La protection des gens coule dans ses veines et fera toujours partie de qui elle est, peu importe son identité. Les habitants de Gotham ont besoin d'un symbole auquel croire et il n'y a personne de mieux que Batgirl pour être ce symbole.

Il ne reste désormais plus que Red Hood et nous aurons fait le tour des personnages jouables de ce Gotham Knigts, attendu le 25 octobre prochain sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon pour la console de Sony à seulement 64,99 € en édition standard.