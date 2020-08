Batman: Gotham Knights, le teasing se poursuit, ça sent bon le jeu avec Batgirl, Robin et Nightwing

C'est ce week-end au DC FanDome que nous découvrirons officiellement l'identité du nouveau projet de Warner Bros. Games Montréal, que tout le monde pense être un titre nommé ou sous-titré Gotham Knights proposant plusieurs personnages jouables. Le studio a commencé à teaser son bébé avec un site spécial. Il a d'abord pointé vers des éléments rappelant La Cour des Hiboux, un arc bien connu des lecteurs de comics, mais depuis deux jours, le portail est devenu un peu plus interactif.

Chaque jour à 17h00, une énigme est mise en ligne sur les réseaux sociaux avec un code à craquer. En rentrant la solution, à savoir les nombres 761 et 941 pour le moment, nous débloquons ce qui semble être deux aperçus d'une ville, surmontés des mentions One Step Closer et Face Two Face : de là à penser que Double-Face sera impliqué, il n'y a qu'un pas.

Mais comme souvent avec ce genre d'énigmes, les pirates ont réussi à fouiller plus loin que ce à quoi nous donne normalement accès Warner Bros. Games Montréal. Avant même la diffusion du deuxième indice, un internaute a découvert que les codes à rentrer étaient, dans l'ordre 761, 941, 364 et 995. Comme vous l'aurez noté, sa prédiction est en train de se vérifier. Le site renfermerait également des références à un teaser et un trailer, nous aurons peut-être droit à un aperçu du projet avant la bande-annonce du 22 août. Fait amusant, en assemblant tous ces chiffres, le nombre 761941364995 a vite été associé... au code EAN de Detective Comics #359, où figurent Batman, Robin et pour la première fois Batgirl, car il s'agit du numéro où elle a été introduite. Encore mieux, la couverture de l'ouvrage a été modernisée pour une autre série de comics : Batman: Gotham Knights #43. Et Gotham Knights, ou Batman: Gotham Knights, c'est justement le nom que devrait avoir ce jeu vidéo selon les fuites.

Les astres s'alignent, et laissent donc encore espérer un jeu coopératif ou avec plusieurs personnages mettant en scène Batman, Nightwing, Robin et Batgirl. Tout cela sera confirmé ou infirmé d'ici la fin de la semaine, alors en attendant, patience : vous pouvez toujours vous replonger dans Batman: Arkham Collection, disponible pour 29 € chez Amazon.

