Gotham Knights : du teasing sur fond de Cour des Hiboux pour le probable jeu Batman de Warner Bros. Games Montréal

Les rumeurs autour du prochain jeu de Warner Bros. Games Montréal sont indénombrables. La plupart tournent autour d'un nouveau Batman, qui serait une adaptation de l'arc La Cour des Hiboux, mettant pourquoi pas en scène Robin, Nightwing et d'autres dans une aventure aux accents coopératifs. Sachant qu'Eurogamer avait confirmé l'arrivée d'un Suicide Squad: Kill the Justice League et d'un Gotham Knights, et que le premier a depuis été officialisé, le doute est mince. Le studio était même allé jusqu'à teaser lui même le projet au début de l'année, avant de retomber dans un profond mutisme depuis.

Notre salut va enfin arriver ce week-end, alors que le DC FanDome lèvera le voile sur cette production et celle de Rocksteady. Warner Bros. Games Montréal ne pouvait cependant pas résister à teaser à nouveau son projet. Il vient de mettre en ligne une courte vidéo ramenant vers un nouveau compte Twitter, @r3dakt3d, où figure cette même séquence et une bannière bien sombre. Ladite vidéo montre un étrange cercle et d'autres figures géométriques en mouvement, tandis que des nombres 13, 82, 67 et 235 semblent être mis en avant.

En attendant de percer le mystère derrière cette série numérique, un indice plus franc apparaît au milieu de la séquence. Il s'agit ni plus ni moins d'un volatile, vraisemblablement un hibou : ça sent bon pour le Batman adapté de La Cour des Hiboux, non ?

Il faudra attendre la révélation de samedi pour en être assuré, à moins que le teasing ne nous dévoile des choses plus concrètes d'ici là. Un site teaser simplement nommé r3dakt3d.com a aussi été trouvé, et il y figure la phrase « We have been expecting you » ainsi qu'un décompte avant de nouveaux indices prévus pour ce mardi 18 août, à 17h. Nous allons avoir du grain à moudre cette semaine.

