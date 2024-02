Grammy Awards : le jeu vidéo récompensé en 2024 surprend

Depuis l'année dernière, les Grammy Awards récompensent les bandes originales de jeux vidéo. Auparavant, certaines musiques pouvaient être nommées dans la catégorie des « bandes originales de média visuels », mais l'industrie vidéoludique à désormais sa propre catégorie. Le premier prix avait été obtenu par Stephanie Economou pour la musique d'Assassin's Creed Valhalla : L'Aube du Ragnarök.

Pour les Grammy Awards 2024, cinq jeux étaient nommés, à savoir Call of Duty: Modern Warfare II, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, Star Wars Jedi: Survivor et Stray Gods: The Roleplaying Musical. Autant dire que la sélection est bien loin de représenter l'industrie dans son ensemble et surtout ce qu'elle propose en matière de bandes originales puissantes et variées, mais le grand gagnant du Grammy Award pour la « meilleure bande originale pour un jeu vidéo ou un média interactif » est... Star Wars Jedi: Survivor.

Un titre très sympathique, mais qui n'aura clairement pas marqué les joueurs par ses musiques, au contraire de God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ou Stray Gods: The Roleplaying Musical. La bande originale de ce dernier a pour rappel été co-composée par Austin Wintory, à l'origine des musiques de Journey (nommé aux Grammy Awards 2013) et Aliens: Fireteam Elite (nommé aux Grammy Awards 2023). Au moins, c'est cette fois un vrai jeu complet qui est récompensé et non une extension.

C'est donc Star Wars Jedi: Survivor qui a remporté le prix cette année, grâce à sa bande originale composée par Stephen Barton et Gordy Haab. Le reste de la cérémonie a récompensé la bande originale d'Oppenheimer (Ludwig Göransson) mais surtout Miley Cirus pour sa chanson Flowers et Taylor Swift pour son album Midnights, devant l'artiste ayant obtenu le plus de fois cette prestigieuse récompense.

