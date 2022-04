Gran Turismo 7 : les 3 premiers véhicules additionnels et un tracé belge ajoutés via la mise à jour 1.13

En raison de plusieurs problèmes techniques au lancement, Polyphony Digital s'est davantage attardé sur les soucis de Gran Turismo 7 depuis sa sortie que sur des nouveautés. Il est néanmoins temps pour les développeurs d'ajouter du contenu, via la mise à jour 1.13 déployée ce jour sur PS4 et PS5.

Le patch gratuit amène ainsi les Subaru BRZ GT300 '21, Subaru BRZ S '21 et Suzuki Cappuccino (EA11R) '91, ainsi que le circuit des 24 Heures de Spa-Francorchamps, pour quelques variantes par rapporte au tracé classique. Le court changelog mentionnant aussi l'arrivée de décors additionnels pour le mode Scapes est visible ci-dessous.

Gran Turismo 7 bénéficiera d'une mise à jour le 25 avril 2022.

Voici une liste du contenu de la mise à jour 1.13 :

1. Trois nouvelles voitures, dont celle qui a remporté le Super GT en 2021, seront ajoutées.

Subaru BRZ GT300 '21

Subaru BRZ S '21

Suzuki Cappuccino (EA11R) '91

2. Le tracé des 24 Heures de Spa-Francorchamps sera ajouté.

Longueur totale : 7 004 m, Dénivelé : 104 m, Nombre de virages : 21, Plus longue ligne droite : 751,84 m

Situé en Belgique, Spa-Francorchamps est l'un des circuits internationaux les plus emblématiques d'Europe. Cette mise à jour ajoute le « Tracé des 24h » au parcours intégral déjà disponible pour ce circuit. La différence principale entre ces deux tracés concerne l'emplacement des stands. Les stands sont placés avant le virage 1 sur le circuit intégral et la voie d'accès aux stands est longue. Lors de la sortie des stands, les pilotes longeront le célèbre virage en S avant de rejoindre le circuit sur la ligne droite du Kemmel. Cette voie des stands est étroite et incurvée. Les pilotes devront donc veiller à ne pas franchir la ligne blanche lors des courses où les pénalités sont activées.

3. « Maisons de style Gassho à Ainokura » et « Fleurs de cerisier la nuit » rejoindront la section spéciale de Scapes.