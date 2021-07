Gran Turismo : Fanatec annonce un partenariat avec Polyphony Digital pour des accessoires de simulation

Alors que Thrustmaster vient de lancer son nouveau volant sous licence officielle Gran Turismo, Fanatec annonce aujourd'hui qu'il vient de signer un partenariat avec Polyphony Digital pour proposer à l'avenir des périphériques, toujours sous licence officielle avec comme objectif de réduire l'écart entre la simulation virtuelle et réelle.

Fanatec n'est évidemment pas un inconnu dans le secteur, la firme a été fondée en 1997, année de sortie du premier Gran Turismo, et a notamment introduit la technologie d'entraînement par courroie dans les périphériques grand public, la pédale à cellule de charge ou encore les capteurs sans contact dans les pédaliers. De son côté, Polyphony Digital développe des jeux de course façon simulation depuis autant de temps et Gran Turismo 3 a été l'un des premiers titres à permettre d'utiliser un volant à retour de force avec une console de salon, autant dire que les deux firmes sont faites pour s'entendre.

Malheureusement, ce partenariat entre Fanatec et Polyphony Digital n'est pas plus détaillé, il faudra encore patienter avant de découvrir les périphériques qui résulteront de cet accord. Le prochain volet de la franchise, Gran Turismo 7, est pour rappel attendu en 2022 sur PlayStation 5 et PS4. Vous pouvez retrouver un siège baquet compatible avec les produits de Fanatec à 399,90 € sur Amazon.