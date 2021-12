Granblue Fantasy Versus : Avatar Belial annoncé au roster et daté avec Vira, une Legendary Edition bientôt disponible

Page 1 : Bande-annonce et date de sortie pour Vira et Avatar Belial

Ce week-end, Cygames organisait comme chaque année un festival dédié à la licence Granblue Fantasy, diffusé sur la Toile. Nous avions rendez-vous lors de ce Granblue Fantasy Fes 2021 pour découvrir de nouveaux détails sur Granblue Fantasy Versus et Relink, commençons donc par voir ce que le jeu d'Arc System Works nous réserve. En effet, Vira ne sera pas la seule à intégrer prochainement le roster, elle dont les compétences ont récemment été détaillées, car elle sera accompagnée... d'Avatar Belial, lui qui servait de boss final au scénario ajouté post-lancement, avec son sublime thème Morning Light Hymnus.

Pas de Character Pass 3 à l'horizon, mais un pack vendu 1 100 ¥ qui regroupera les deux combattants, dont la sortie est fixée à ce mardi 14 décembre. Les capacités spéciales d'Avatar Belial ont un cooldown rapide et sont puissantes, mais consumeront sa santé en échange, et sa défense est faible, le rendant assez versatile. Ses techniques ont été détaillées sur le site officiel, nous ajouterons les détails traduits ultérieurement. Par ailleurs, il partage ses armes et couleurs alternatives avec le Belial de base, il n'y aura donc pas besoin de tout redébloquer.

En achetant le bundle, nous recevrons comme d'habitude des bonus, à savoir un avatar de lobby, une icône, deux nouvelles quêtes pour le mode RPG et les variations de couleur 5 à 19 pour Vira. Les joueurs de Granblue Fantasy auront eux droit à un code pour l'apparence Forbidden Alter Ego ainsi qu'un Lapis Merit.

Leur sortie va également être accompagnée par le lancement le 14 décembre d'une Legendary Edition numérique incluant tous les combattants des Character Pass 1 et 2, mais aussi Vira et Avatar Belial, le tout pour 6 578 ¥ au Japon et 49,99 $/€ dans le reste du monde. Une édition physique est prévue au Japon le 3 mars 2022, mais rien n'a été dit nous concernant, donc wait & see. Un code permettra là encore d'obtenir des bonus, soit tous ceux précédemment disponibles, autant dire que les nouveaux joueurs feront une bonne affaire ! Le jeu de base passera lui en Value Edition à 19,99 $/€ (2 1 78 ¥) au même moment, avec là encore une nouvelle édition physique Cygames Greatest Hits dans l'Archipel prévue le 3 mars 2022.

Du côté des futurs ajouts, plusieurs mises à jour sont prévues, mais rien de bien transcendant pour l'année prochaine visiblement, du moins jusqu'à la version 2.8 qui reste bien mystérieuse.

Version 2.70 (14 décembre) Nouvelle fonctionnalité : Lunalu - Permet de jouer avec un personnage aléatoire changeant à chaque round, qui est un croquis de Lunalu et apparaîtra dans l'historique de combat sous l'intitulé « Lunalu ».

Ajustements en combat (buffs pour tout le monde) Version 2.7x (printemps 2022) Affichage de la qualité de connexion. Version 2.80 (été 2022) Nouveaux systèmes de combat.

Et si vous espériez une annonce de Sandalphon ou tout autre personnage supplémentaire, ne perdez pas espoir, car Cygames a lancé un sondage (en japonais et en anglais), nous demandant qui nous voudrions voir intégrer le roster. Il est d'ailleurs possible d'indiquer des suggestions concernant l'ensemble du jeu, alors n'hésitez pas à demander du rollback netcode ! À part ça, la Cygames Cup 3 aura lieu le 6 février 2022 et le deuxième album de l'OST du jeu va sortir ce 14 décembre.

Ci-dessous, vous pouvez retrouver la bande-annonce avec le doublage anglais, si cela vous intéresse.

Si vous ne souhaitez pas attendre et voulez une édition physique, Granblue Fantasy Versus est vendu 29,99 € sur Amazon.