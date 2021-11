Granblue Fantasy Versus : les compétences de Vira détaillées, images et vidéos de gameplay à l'appui

Ce samedi avait lieu la GBVS Cygames Cup 2021, une compétition organisée par le studio qui nous a offert de beaux combats sur Granblue Fantasy Versus et a surtout permis de découvrir en action le prochain personnage jouable devant intégrer le roster, la ravissante et dangereuse Vira. Annoncée cet été au travers d'une courte vidéo, elle est pour rappel attendue en décembre, alors il était temps d'en savoir un peu plus à son sujet. Sa bande-annonce et sa date de sortie ne seront sans doute pas dévoilées avant le panel du jeu au Granblue Fantasy Fes 2021, le dimanche 12 décembre, mais nous pouvons déjà au moins découvrir son gameplay.

Un segment du live ci-dessus a ainsi servi de démonstration à Vira, à voir à partir de 2:22:36, avec en fond sonore son thème de combat. Le site officiel a été mis à jour dans la foulée, avec le détail de l'ensemble de ses techniques, à retrouver ci-dessous grâce à la traduction anglaise de @granblue_en, et des clips ont été diffusés par le compte du jeu, à voir en page suivante. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle pourra invoquer Luminiera (Chevalier en japonais) et arborer une forme fusionnée élargissant son panel de coups.

Capacité 1 : Darkane Une série de coups rapides. Les versions avec M / Triangle et H / Rond ont un follow-up avec des coups d'épée se terminant par un balayage en guise de finisher. Une nouvelle option pour annuler ce dernier et effectuer un dash vers l'avant à la place se débloque lorsque Vira est transformée. Capacité 2 : Red Beryl Sword Une attaque anti-aérienne invincible qui est l'équivalent pour Vira de l'Emerald Sword de Katalina. Une fois transformée, la version avec M / Triangle devient une frappe à deux coups et avec H / Rond, Luminiera tire un laser supplémentaire qui lui permet d'enchaîner avec un combo. Capacité 3 : Scarlet Oath Une frappe avec un déplacement vers l'avant. La version avec M / Triangle est avantagée sur le blocage, mais plus lente, avec un bond. Après sa transformation, celle avec H / Rond permet un combo en coin comme follow-up et exécute séquentiellement les versions L / Carré et M / Triangle.

Capacité 4 : Invocation de Luminiera Luminiera parcourt différentes distances avant d'attaquer en fonction du bouton utilisé. La version avec H / Rond prend la direction de l'adversaire. Après transformation, les morceaux de Luminiera tirent des faisceaux qui permettent de frapper plus facilement l'opposant. Action unique : Blade of Light Une attaque projetée qui transforme Vira dans une forme fusionnée avec Luminiera pour le restant du round si réussite. Si elle est utilisée à distance, Vira va s'avancer au préalable. Une fois transformée, ses compétences reçoivent un buff et elle acquiert de nouveaux coups. Action unique 2 (uniquement durant la transformation) : Graceful View Vira effectue un saut périlleux accompagné d'un « coup de pied éclair », invoque un morceau de Luminiera en l'air et se tient dessus. Une fois dans cette posture, elle dispose de plusieurs options.

Graceful View - Option 1 : Falling Strike Vira frappe vers le bas. Une technique qui a un temps de récupération très bas. Graceful View - Option 2 : Dash Vira s'élance dans les airs (3 fois au maximum). À la fin de chaque dash, elle se tient sur un nouveau morceau de Luminiera et est toujours dans sa posture Graceful View. Graceful View - Option 3 : Saut Vira saute, tout simplement.

Graceful View - Option : Repli Vira saute en arrière. Elle peut utiliser des attaques aériennes pendant ce saut. Graceful View - Option 5 : Descendre Vira tombe directement au sol et peut utiliser des attaques aériennes entretemps. Action spéciale aérienne (uniquement durant la transformation) : Air dash Vira s'élance dans les airs et peut attaquer pendant ce dash.

Skybound Art 1 : Luminiera Merge Une attaque invulnérable qui transforme Vira sans avoir besoin que Blade of Light ne frappe l'adversaire. Skybound Art 2 : Punishment Ray Nécessite la transformation de Vira. Un projectile sous forme de rayon avec invulnérabilité. Super Skybound Art 1 : Affection Abyss Une frappe Skybound Art standard invulnérable. Si elle touche à proximité, Vira lance l'adversaire dans les airs et le transperce. Super Skybound Art 2 : Iliad Vision Une frappe Skybound Art standard invulnérable. Si elle touche à proximité, la version cinématographique montre Vira et les morceaux de Luminiera attaquer.

Reste désormais à savoir si un Character Pass 3 sera annoncé prochainement, incluant Vira, ou si cette dernière sera simplement commercialisée à l'unité.

