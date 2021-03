Granblue Fantasy Versus : Eustace annoncé avec classe au roster du Character Pass 2

C'est comme prévu ce dimanche 7 mars que Cygames a tenu son livestream du 7e anniversaire de Granblue Fantasy. Granblue Fantasy Versus a évidemment eu droit à son segment dédié aux annonces, bien que très court, dévoilant le prochain personnage qui rejoindra le Character Pass 2 en plus de Belial, Cagliostro, Yuel et Anre / Uno. Avec le focus actuellement mis sur Society via l'évènement Home Sweet Moon, il n'y a finalement rien d'étonnant à ce que cette révélation ait été conservée pour cette présentation, puisqu'il s'agira d'Eustace, doublé par le grand Kazuya Nakai (Zoro dans One Piece, entre autres) !

Cet Erune est l'un des membres éminents de Society à l'instar de Zeta et Vaseraga déjà présents dans le jeu depuis le lancement et s'est ainsi vu remettre le fusil Flamek. La bande-annonce sert ici seulement de teaser et rappelle également quels sont les précédents personnages parus. En effet, Eustace ne sera pas disponible de suite, nous découvrirons donc ses techniques et son trailer de gameplay le 15 avril avant sa sortie à la fin du mois. Pour autant, nous savons d'ores et déjà qu'il sera un combattant à mi-distance utilisant des grenades et couteaux en plus de son arme fétiche. Un dernier personnage s'invitera ensuite dans le Character Pass 2 plus tard cette année. Et si vous vous demandez pourquoi Beatrix est présente avec un modèle 3D sur le visuel ci-dessous, c'est tout simplement parce qu'elle apparaîtra dans le scénario du mode RPG.

Plusieurs autres nouveautés ont ensuite été introduites, à commencer par une nouvelle arène qui transportera les combattants sur la Dydroit Belt, tandis que deux avatars délirants pour le lobby seront proposés : Vy-Ball, qui est simplement Vyrn en forme de ballon, et Joy, personnage ô combien attachant apparu l'an dernier dans l'évènement du Nouvel An Elegy for Auld Lang Syne. De nouveaux éléments cosmétiques inclus dans le Battle Pass et sa version premium ont aussi été montrés et pourront être remportés à compter de début avril.

Du côté des évènements in-game, un nouveau combat de boss en Time Attack aura lieu du 16 au 21 mars et le 5e GBVS Blitz se tiendra du 2 au 4 avril. Enfin, les fans appréciant l'esthétique du jeu vont pouvoir se régaler avec un artbook rempli de concept arts signés Arc System Works. Aucune date de sortie n'a été donnée pour le moment.

Si vous souhaitez vous procurer Granblue Fantasy Versus, Amazon le propose toujours au prix de 38,11 €.