Granblue Fantasy Versus: Rising, Anila annoncée au roster et de nouvelles mécaniques de jeu présentées

Comme prévu, c'est ce samedi qu'a lieu la GBVS Cygames Cup Special 2023 et le studio nous y avait donné rendez-vous pour découvrir l'un des nouveaux personnages jouables de Granblue Fantasy Versus: Rising, une version améliorée et suite de GBVS annoncée lors du Granblue Fantasy Fes 2022 - 2023 de janvier. Le teasing du temple où nos protagonistes se rendent à chaque début d'année suggérait évidemment l'ajour de l'une des Douze Générales divines déjà introduites dans Granblue Fantasy et c'est finalement l'ancienneté qui a primé, puisque c'est Anila qui va donc intégrer le roster !

Malheureusement, il faudra se contenter de cette vidéo teaser introduisant son modèle 3D et ses adorables moutons pour le moment, mais nous avons rendez-vous le samedi 4 mars pour une nouvelle bande-annonce qui nous montrera sans doute ses capacités offensives. Elle a tout de même été décrite comme polyvalente, maniant une arme d'hast et se servant d'un mouton divin au combat, en plus de posséder une variété de projectiles, d'anti-air d'attaques de type rush down. Elle sera comme toujours doublée en japonais par Aoi Yūki et par Leona Renee en anglais.

Et bien que le cœur de l'expérience restera identique, des ajouts vont être apportés au gameplay pour proposer un jeu appréciable aussi bien par les néophytes que les vétérans du genre. Cela se traduira par une Dash Attack, qui comme son nom l'indique pourra être effectuée lors d'un dash, certaines pouvant être enchaînées avec d'autres coups lors de combos, avec Gran servant d'exemple sur le visuel partagé (L = Carré, M = Triangle, H = Rond pour rappel). De nouvelles triples attaques pourront elles être déclenchées en plus de celles en Auto Combo nécessitant d'appuyer trois fois sur la même touche, permettant de réaliser une frappe basse ou par-dessus l'adversaire. Notez que le site officiel dispose de trois sections encore vides concernant les mécaniques, qui sont d'ailleurs montrées en action.

Du côté du multijoueur en ligne, un mode Casual Match et une mise à jour de l'affichage des rangs sont prévus. Enfin, l'EVO Japan 2023 proposera quelques goodies aux joueurs sur place en lien avec le jeu, tandis que l'EVO 2023 cet été va lui être le théâtre d'un tournoi sur la bêta ouverte de GBVS Rising.

Granblue Fantasy Versus est lui toujours disponible à l'achat sur Amazon au prix de 21,97 €, avec uniquement son roster de base.

Lire aussi : Granblue Fantasy: Relink, épique bande-annonce, nouveau personnage jouable, modes assistés et aperçu de gameplay pour l'Action-RPG