Granblue Fantasy Versus: Rising, une suite au jeu de combat annoncée avec un étonnant mode Grand Bruise! Legends en ligne

Si Granblue Fantasy: Relink était évidemment la vedette lors des annonces effectuées par Cygames lors du Granblue Fantasy Fes 2022 - 2023, le segment dédié à Granblue Fantasy Versus a eu de quoi nous surprendre. En effet, un nouveau jeu y a été dévoilé, une suite améliorée au doux nom de Granblue Fantasy Versus: Rising. Son tout premier trailer sur fond du thème de Bahamut réarrangé, Wings of Terror, fait légèrement écho à son prédécesseur lors de séquence introductive et affiche clairement ses intentions, sans toutefois dévoiler de combattants inédits pour le moment.

Ainsi, Granblue Fantasy Versus: Rising sortira en 2023 sur PS5, PS4 et PC (Steam), et introduira au gameplay existant une mécanique d'Ultimate Skills ralentissant temporairement l'adversité lors de son utilisation, entre autres. Les 24 personnages déjà présents dans le roster feront leur retour de base aux côtés de nouveaux. Le seul indice de ce côté est l'arène bien connue du temple où l'équipage se rend pour la nouvelle année. FKHR s'est d'ailleurs amusé à dire que ce serait Joya mark II. À priori, il devrait s'agir de l'une des Douze Générales divines représentant les signes du zodiaque chinois, neuf d'entre elles étant désormais disponibles dans Granblue Fantasy. Reste à savoir qui d'Anila, Andira, Mahira, Vajra, Kumbhira, Vikala, Catura, des sœurs Cidala ou de Makura sera choisie.

En termes d'histoire, les 50 chapitres du mode RPG de GBVS seront de retour sous une forme abrégée en plus d'une nouvelle saga faisant intervenir les nouveaux venus au casting. Les sauvegardes de ce dernier seront d'ailleurs transférables, même s'il reste à savoir ce qui sera précisément importé. Les trash mobs des missions ont eux été revus à la baisse pour simplifier la tâche aux joueurs. Les graphismes ont eux été améliorés pour se rapprocher davantage du style classique de la licence et assurer sa longévité.

Du côté des parties en ligne, ce que les joueurs ont demandé à cor et à cri va être implémenté, à savoir du rollback netcode. Les bases du jeu ont dans un certain sens été entièrement rebâties pour permettre cela, expliquant sans doute pourquoi GBVS n'y a pas eu droit. Du cross-play entre les versions PS5, PS4 et Steam sera également possible. Bref, la communauté devrait cette fois bien mieux se maintenir sur la durée. Enfin, le lobby en ligne va accueillir une île pour proposer plus qu'une expérience de combat, dont des mini-jeux dans le mode Grand Bruise! Legends, avec par exemple une approche Battle Royale à la Fall Guys dans la course d'obstacles Rising Royale et une amusante collecte des si précieuses Briques dorées dans Gold Brick Hoarder. Une bande-annonce dédiée à ces nouveautés a également été diffusée.

Concernant Granblue Fantasy Versus, la mise à jour 2.85 prévue pour le 24 janvier sera la dernière, avec des ajustements mineurs du gameplay et des personnages, et l'ajout des musiques de boss du mode RPG dans la sélection des matchs standards. Les évènements in-game que sont les Boss Battle Time Attack n'auront sinon plus lieu et les GBVS Blitz se poursuivront jusqu'en juin avant de prendre fin. Est-ce là une indication de la période de sortie envisagée pour le nouvel épisode ? Enfin, la GBVS Cygames Cup Special 2023 aura lieu le mois prochain, avec durant les finales du 25 février la révélation du prochain personnage pour GBVSR.

