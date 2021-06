Granblue Fantasy Versus : l'ultime combattant du Character Pass 2 dévoilé, ce sera Seox des Eternals !

C'est ce samedi qu'avaient lieu les demi-finales du tournoi RAGE GBVS 2021 SUMMER de Granblue Fantasy Versus et Cygames nous y avait donné rendez-vous en avril pour y découvrir l'identité de l'ultime combattant du Character Pass 2, succédant à Belial, Cagliostro, Yuel et Anre / Uno et Eustace. Alors, qui va avoir cet honneur ? Eh bien, aussi surprenant soit-il, c'est encore un membre des Eternals (Éternels si vous préférez), dont la popularité est cette fois indéniable puisqu'il s'agit de Seox, ou Six en japonais. Le récent rerun de l'évènement Seeds of Redemption dans Granblue Fantasy n'était finalement pas si innocent. Il deviendra jouable à compter du 13 juillet et dévoile ses coups dans un nouveau trailer diffusé à cette occasion.

Cet Erune doublé par Nobuyuki Hiyama fait appel à ses griffes acérées pour porter des attaques de mêlée rapides, tout en utilisant des images rémanentes. Les fans noteront par ailleurs qu'il aura comme apparence alternative le masque de Nehan. Il sera donc disponible au sein du Character Pass 2 coûtant 34,99 € ou à l'unité au prix de 6,99 €. Les acheteurs auront également accès à deux quêtes supplémentaires, un avatar pour le lobby et une icône de profil, tandis que les joueurs de Granblue Fantasy disposeront en plus d'un sticker « Kiieeee! » le représentant et un ticket SSR pour obtenir un personnage aléatoire.

La bande-annonce introduit également deux nouveaux stages qui seront ajoutés gratuitement à la même date que son arrivée, Celestial View et Abyss. Enfin, et même s'il n'est à aucun moment fait mention d'un Character Pass 3, la vidéo se termine sur l'annonce de la période de révélation du prochain personnage jouable, qui sera le mois d'août (vous noterez la belle faute d'anglais avec « augsut »), montrant même une autre case à sa suite. Nous n'avons donc pas fini d'entendre parler de GBVS.

Vous pouvez acheter Granblue Fantasy Versus sur Amazon au prix de 29,99 € dans son édition standard, sans tous les personnages en DLC.