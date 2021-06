GreedFall : bande-annonce de lancement récapitulative pour la Gold Edition et l'extension La Conspiration des De Vespe

Spiders et Focus Home Interactive l'avaient annoncé l'année dernière, GreedFall est de retour dans une version améliorée sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Le jeu de rôle et d'action a en effet droit à sa Gold Edition sur les nouvelles consoles de salon, qui inclut au passage l'extension La Conspiration des De Vespe, qui sort en même temps sur toutes les plateformes.

Comme nous le rappelle la bande-annonce de lancement de GreedFall: Gold Edition, le titre bénéficie de graphismes améliorés sur PS5 et Xbox Series X|S, d'une résolution en 4K UHD, de temps de chargement réduits et d'un framerate à 60 fps avec le mode Performances. Cette Gold Edition inclut de base La Conspiration des De Vespe, une extension rajoutant la région de Teer Fradee avec une nouvelle intrigue, des monstres inédits et une nouvelle faction ennemie.

GreedFall: Gold Edition est disponible dès maintenant sur PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez profiter gratuitement des améliorations avec une mise à jour si vous avez déjà le jeu sur PS4 et Xbox One, avec une migration des sauvegardes. L'extension est quant à elle disponible séparément sur PC PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver GreedFall: Gold Edition à 39,99 € sur Amazon.