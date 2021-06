GreedFall : la Gold Edition et l'extension La Conspiration des De Vespe se détaillent

Focus Home Interactive et Spiders ont sorti en septembre 2019 GreedFall, un jeu de rôle dans un univers fantastique qui s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires. Les studios avaient annoncé l'arrivée de versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S en novembre dernier, et elles donnent enfin de leurs nouvelles.

GreedFall sortira donc sur les nouvelles consoles de salon dans une Gold Edition déjà annoncée depuis quelques semaines, les joueurs pourront profiter de graphismes « hautement améliorés » avec une résolution en 4K UHD, de temps de chargements réduits et du 60 fps en mode Performance. Cette Gold Edition regroupera le jeu, des bonus physiques à découvrir sur la seconde page, mais également sa prochaine extension La Conspiration des De Vespe, présentée ci-dessous :

La Conspiration des De Vespe vient enrichir l’expérience de GreedFall, vous invitant à explorer une nouvelle région de Teer Fradee et à y découvrir une toute nouvelle intrigue. Naviguez dans un réseau de complots, de manipulations et de secrets, tout en démêlant une sombre conspiration qui menace l'équilibre des pouvoirs. Explorez une région inconnue de l'île, affrontez d'étranges nouvelles créatures, récupérez de l’équipement inédit et faites face à une nouvelle faction ennemie dans votre quête pour la vérité.

La date de sortie de GreedFall: Gold Edition est fixée au 30 juin 2021 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, de même que l'extension La Conspiration des De Vespe sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. Les joueurs qui ont déjà le jeu de base pourront profiter d'une mise à jour gratuite avec transfert des sauvegardes sur les consoles de nouvelle génération. Sinon, GreedFall: Gold Edition est vendu 39,99 € sur Amazon.

