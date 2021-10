Grounded: Hot and Hazy, une grosse mise à jour avec un chaud bac à sable et un méga-donjon disponible

Obsidian Entertainment continue de développer Grounded, déjà jouable grâce au programme Xbox Game Preview sur ordinateurs et les consoles de Microsoft. Le titre avait accueilli une grosse mise à jour, The Shroom & Doom, en juin dernier et il remet ça cette semaine avec Hot and Hazy.

Cette mise à jour rajoute notamment le bac à sable, un nouveau biome qui introduit la chaleur, une mécanique de gameplay qui fait brûler les joueurs au soleil, il faudra donc régulièrement d'abriter à l'ombre, crafter un équipement adéquat ou attendre la nuit pour s'y rendre. Mais en journée, les joueurs remarqueront des lueurs brillantes, signe qu'un trésor se cache pas loin, il faudra donc prendre des risques pour les dénicher, au risque de brûler, mais aussi de déterrer un fourmilion, nouvelle créature de Grounded qui a bien envie de croquer les joueurs.

Par ailleurs, le méga-donjon de la Colline aux Fourmis Noires est désormais ouvert à tous, il abrite un laboratoire abandonné caché dans ses profondeurs ainsi qu'un mini-boss. De plus, les développeurs modifient la zone de la brume pour la rendre plus épaisse et dangereuse, un masque un gaz sera obligatoire pour un rester longuement et des insectes comme la coccinelle, la larve et le moucheron font leur apparition en plus des acariens et charançons qui étaient déjà là.

En plus de cela, Grounded ouvre la table de pique-nique, pour retrouver des éléments inspirés des jeux de rôle papier, une lunchbox, de la nourriture moisie et un AARTZ3000 cassé. Enfin, les développeurs rajoutent de nouvelles mécaniques de jeu comme les dents de lait pour apporter des bonus aux joueurs, une forge pour améliorer les armes et les outils en en leur attribuant un effet, la nourriture a été repensée pour offrir de meilleurs bonus si vous les cuisinez en suivant les recettes, et le Brain Power est là pour mieux gérer la Science Brute.

Grounded est pour rappel disponible en accès anticipé sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One, le titre est inclus dans le Xbox Game Pass, l'abonnement coûtant 29,99 € pour trois mois.