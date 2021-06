Guilty Gear: Strive, animation dantesque pour l'opening et le trailer de lancement, le planning du Season Pass 1 dévoilé

La fin de semaine prochaine promet d'être chargée en nouveautés vidéoludiques et les amateurs de jeux de combat pourront ainsi mettre la main sur Guilty Gear: Strive, le dernier-né d'Arc System Works. Nous avons récemment pu en voir bien plus au sujet de son riche scénario et le studio a partagé ce dimanche les dernières vidéos avant son lancement, à commencer par l'introduction bien musclée sur fond du thème principal Smell of the Game. Attention, certaines apparitions de personnages pourraient être considérées comme du spoil, rendez-vous en fin d'article dans ce cas.

En plus des 16 membres du roster inclus au lancement, nous retrouvons évidemment That Man, mais aussi Jack-O' Valentine (Aria) et Happy Chaos Valentine, dont le rôle semble proéminent à en croire la bande-annonce de lancement ci-dessous, entièrement constituée de passages du scénario. Le troisième roi d'Illyria Daryl, Ariels en tant qu'hôte de la Volonté universelle, le président des USA Colin Vernon avec son bras droit Goldlewis Dickinson (qui semble doué au combat) et l'ex-présidente Erica Bartholomew, ou encore le leader de Zepp Gabriel, il y a du beau monde côté casting et forces politiques. Et pour une fois, Sol Badguy et Ky Kiske ne sont pas montrés se tapant dessus.

Si vous souhaitez voir le début de l'histoire, l'introduction du chapitre 1 a également été diffusée au cours d'une diffusion de pré-lancement pour l'Accès Anticipé. Daisuke Ishiwatari et Akira Katano y ont discuté des nouveaux personnages jouables de cet épisode (Nagoriyuki et Giovanna).

Bande-annonce en anglais

Bande-annonce en japonais

Enfin, ce sont quelques détails sur le Season Pass 1 déjà annoncé qui ont été donnés. Outre cinq combattants supplémentaires, nous pourrons obtenir 2 nouveaux stages et un pack de couleurs pouvant tous être achetés séparément, mais aussi un DLC scénarisé Another Story uniquement disponible de cette manière. Il ne faudra d'ailleurs pas trop patienter pour voir débarquer ces nouveautés :

Season Pass 1

Juillet : personnage supplémentaire jouable #1.

Août : personnage supplémentaire jouable #2.

Après l'automne 2021 : deux nouveaux stages, un scénario inédit et les personnages supplémentaires jouables #3, #4 et #5.

Des mises à jour gratuites sont aussi prévues, avec la possibilité de créer nos propres combinaisons de coups et les partager avec la communauté via le Combo Maker, des fonctionnalités de personnalisation en plus pour les salles de match et un mode Digital Figure qui permettra de réaliser nos propres dioramas à l'aide des modèles 3D du jeu.

Vous l'aurez compris, la hype est à son maximum désormais. Guilty Gear: Strive sortira pour rappel ce vendredi 11 juin sur PS5, PS4 et PC, avec donc un Early Access dès le 8 juin pour les possesseurs des éditions Deluxe et Ultimate. Vous pouvez précommander votre copie sur Amazon dès 55,71 €.

