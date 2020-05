Half-Life: Alyx, le vin en bouteille plus réaliste que jamais avec la mise à jour 1.4

Half-Life: Alyx pourrait devenir la référence des jeux en réalité virtuelle pour quelque temps, d'autant plus que Valve Software est bien parti pour le faire grossir avec le temps. Les joueurs peuvent aussi depuis peu concevoir des mods supportés via le Steam Workshop pour exploiter les possibilités du jeu.

Half-Life: Alyx vient d'ailleurs d'accueillir une mise à jour 1.4 apportant des correctifs pour le Workshop, ainsi que de la documentation pour améliorer ses créations et une fonctionnalité Postprocessing Editor. Plusieurs problèmes liés à la gestion des extensions par le jeu de base ont aussi été arrangés, tandis que les sous-titres en brésilien, le tchèque, le hongrois, l'italien, le polonais, le portugais, l'ukrainien et le vietnamien peuvent maintenant être affichés.

Une nouveauté plus pratique a enfin fait son apparition : les bouteilles, qu'il est possible d'agripper et mouvoir dans l'espace, sont désormais remplies de liquides. Cela donne lieu à des interactions réalistes qui devraient amuser bien des joueurs, en témoigne ce GIF d'une bouteille de vin à la fois si simple et si fascinant. Ce n'est pas grand-chose, mais cela témoigne des envies de Valve Software de pousser le réalisme de Half-Life: Alyx jusqu'à ce genre de détails.

