Halo 5: Guardians n'aura pas de mise à jour next-gen pour les Xbox Series X et S

Microsoft en fait beaucoup autour de ses jeux optimisés pour les Xbox Series X et S, mais il ne faut pas oublier que bien des titres n'auront pas d'améliorations spécifiques pour la next-gen. Ce sera notamment le cas de la version Xbox One de Halo 5: Guardians, alors même que Halo: The Master Chief Collection bénéficiera de plusieurs optimisations techniques.

343 Industries a confirmé la nouvelle dans son dernier billet sur le site Halo Waypoint, indiquant tout de même que la production Xbox Game Studios jouira des améliorations automatiques, comme la réduction des temps de chargement et le framerate plus stable et élevé.

Bien que Halo 5 n'obtienne pas les mêmes optimisations pour Xbox Series X et Series S que MCC, les propriétaires de consoles de nouvelle génération vont toujours voir les avantages que ce sont les temps de chargement plus rapides et les parties à une résolution constante plus élevée.

Une bonne occasion de rappeler que ces simples optimisations automatiques seront tout de même la norme pour la majorité des jeux rétrocompatibles de l'ère Xbox One. Halo 5: Guardians est actuellement disponible pour 20,90 € sur Amazon.fr.