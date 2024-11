Une manette PS5 en édition limitée et un nouveau chiffre de joueurs pour ce jeu Sony à succès

Lancé en février dernier sur PlayStation 5 et PC, Helldivers 2 aura passionné les joueurs à son lancement, comptant plus de 12 millions de ventes en mai dernier. Malheureusement, le titre n'est même pas nommé dans la catégorie du Jeu de l'Année 2024 aux Game Awards, mais il refait parler de lui autrement.

Le titre a obtenu le prix du Meilleur jeu multijoueur lors des Golden Joystick Awards 2024 et, comme le souligne GamingBolt, Arrowhead Game Studios a dévoilé que Helldivers 2 compte désormais plus de 15 millions de joueurs sur toutes les plateformes. Même si les ventes continuent de grimper, son heure de gloire semble être derrière lui : selon les informations de SteamDB, Helldivers 2 peine à dépasser les 30 000 joueurs en simultané ces derniers jours, ils étaient pour rappel plus de 458 000 au lancement. Cependant, au lancement des Obligations de guerre premium Officiers de la vérité en octobre dernier, Helldivers 2 a réuni plus de 75 000 joueurs en même temps sur Steam, la publication de contenu additionnel porte ses fruits.

Dans un tout autre registre, billbil-kun, le leaker fou de Dealabs, affirme que Sony lancerait prochainement une manette DualSense en édition limitée Helldivers 2. Pas de visuel à l'horizon pour le moment, mais l'annonce devrait se faire cette année et la manette PS5 coûterait 84,99 € selon le leaker. La dernière manette en édition limitée de ce genre était celle de Fortnite.

