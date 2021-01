Hellpoint : une date de sortie sur Switch et une Signature Edition

Depuis son annonce, Hellpoint est attendu sur la plupart des plateformes, mais seules les versions PC, PlayStation 4 et Xbox One sont sorties l'été dernier. La version Nintendo Switch se fait toujours attendre, alors même que le titre a été annoncé sur PS5 et Xbox Series X et S. Mais rassurez-vous, le jeu arrive.

tinyBuild vient en effet de partager une vidéo de gameplay de Hellpoint sur Switch, à découvrir ci-dessus, et dévoile que la date de sortie du jeu est fixée au 25 février 2021 sur la console de Nintendo. L'Action-RPG de Cradle Games sera disponible en précommande sur l'eShop au début du mois prochain, et Signature Edition Games propose déjà deux éditions physiques, une standard et une collector avec deux pin's en émail, un certificat d'authenticité signé par les développeurs, la bande originale sur CD, un livret de 44 pages avec des artworks et une boîte spéciale. La version PlayStation 4 a également droit au même traitement de faveur.

Rendez-vous à la fin du mois prochain pour découvrir Hellpoint sur Switch, et plus tard dans l'année sur PS5 et Xbox Series X et S. Vous pouvez acheter une Switch Lite avec le jeu Animal Crossing: New Horizons et trois mois d'abonnement au Nintendo Switch Online est à 219,99 € sur Amazon.