Hitman 3 : « La créativité, la discrétion et l’expérimentation sont des qualités que la réalité virtuelle met bien en valeur »

Voilà quelques jours que l’excellent Hitman 3 est sorti. Vous avez déjà pu lire notre test le concernant, mais également une première interview qui donnait le ton. La productrice exécutive Forest Swartout Large et le Communications Manager Travis Barbour, tous deux à l’origine de la première entrevue, sont de retour pour nous donner de plus amples détails concernant la version VR d’Hitman 3.

Notre duo de créateurs est revenu sur l’origine du projet, les raisons de certains choix de gameplay controversés ainsi que la nature du jeu et tout ce qui fait la richesse d’une telle version.

D’où vous est venue l’idée de créer un Hitman en réalité virtuelle ?

Forest Swartout Large : Nous avons plusieurs personnes au sein de l’équipe de développement qui sont passionnées par la réalité virtuelle. Il s’agit de notre Lead Game Designer, Sidsel Marie Hermansen pour être précis, ainsi que d’Eskil Mohl, Senior Game Designer. Je pense que c’est un mariage parfait avec Hitman, un jeu où les environnements sont si immersifs et les possibilités pour réaliser les missions si nombreuses. L’idée a donc émergé au sein des studios, mais je dois donner le crédit de ce projet à nos deux férus de VR qui ont rêvé de cette fusion et qui ont réussi à la réaliser.

Pour ceux qui n’ont pas encore pu jouer à cette version, pouvez-vous expliquer comment vous avez adapté le gameplay à cette nouvelle perspective ?

Travis Barbour : Le premier truc évident, c’est que le jeu troque sa troisième personne pour une vue subjective. Vous vous sentez plus proche de votre environnement et vous pouvez par exemple ramasser des objets pour les examiner de plus près. Le plus intéressant c’est encore que vous pouvez faire des choses en réalité virtuelle qui sont tout simplement impossibles dans la version originale. La VR donne aux joueurs une liberté de mouvement fantastique, ce qui vous permet par exemple de passer la tête pour observer discrètement ce qui se passe dans une salle. Nous avons dû adapter certaines choses pour que cela fonctionne bien sûr, à commencer par l’intelligence artificielle qui réagira en vous voyant faire ces nouvelles actions.

Grâce à la VR, vous êtes aussi plus libre dans votre utilisation de l’espace. Le fait que vous puissiez désormais vous abriter sous une table, et même tirer depuis cette position, est un très bon exemple pour illustrer cela. Tout l’aspect agilité a également été modifié. L’escalade et tous les mouvements acrobatiques ont été revus pour convenir davantage à ce nouvel angle de vue. Les actions sont en conséquence plus rapides. À cela s’ajoutent aussi toutes les nouveautés qui sont là pour améliorer l’expérience, je pense ici à l’ajout de points rouges dans le viseur de certaines armes qui aident pour abattre une cible. Et puis il y a tout ce que nous avons pu transférer du jeu de base et qui fonctionne toujours à merveille sur la version VR, ce qui représente quand même une bonne partie du jeu. La liste est encore longue.

Personnellement, j’aime bien que le jeu nous invite à essayer tous les objets pour voir ce que nous pouvons en faire. Dans le jeu de base, nous sommes limités par certaines règles, mais là il est tout à fait possible de briser une fenêtre avec la crosse de votre pistolet, tirer sur vos cibles pour ensuite jeter votre arme, ou autre chose, sur les ennemis une fois qu’elle n’a plus de munition. Bien sûr, la vue à la première personne vous permet également d’admirer les détails de ce qui vous entoure, mais aussi des personnages, en particulier dans les phases de dialogues. Bref, cela change considérablement votre façon de jouer et c’est une opportunité puisque vous pourrez rejouer toutes les destinations que vous connaissez d’une manière totalement inédite.

FSL : Ce nouveau départ nous permet de voir ce qui est important dans Hitman et de nous concentrer sur les piliers du jeu. Plein de destinations et une atmosphère puissante, voilà ce qui est important. La créativité, la discrétion et l’expérimentation sont d’autres qualités que la réalité virtuelle met bien en valeur.

Avez-vous peur que les joueurs soient déçus d’utiliser une manette dans un jeu en réalité virtuelle ?

TB : Nous avons fait il y a quelque temps un AMA (NDLR : session de questions/réponses avec les internautes) sur le Reddit dédié au PS VR et la question des contrôles est souvent revenue. L’équipe chargée de cette version s’est elle aussi beaucoup interrogée à ce sujet. Elle a essayé de nombreuses options et a fait la comparaison avec d’autres titres utilisant la réalité virtuelle. La meilleure solution pour nous a été d’utiliser une manette traditionnelle plutôt que les pads habituellement dédiés à la VR. Les différents feedbacks que nous avons eus ont également plébiscité l’utilisation d’une manette. Une fois que vous l’avez essayé, vous vous rendez compte qu’il s’agit de l’unique solution qui vous permet de contrôler totalement les mouvements de votre personnage. Il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu et il n’était pas rare d’entendre l’équipe se plaindre qu’il n’y a pas assez de boutons sur une manette. Malgré tout, nous savons qu’avec ce périphérique les joueurs ont tout ce qu’il faut pour vivre une expérience parfaitement aboutie.

Pouvez-vous nous dire combien de temps durera l’exclusivité du PS VR ?

TB : La version VR d’Hitman 3 est disponible depuis peu sur cette plateforme, mais nous n’avons rien de plus à communiquer concernant des dates ou d’autres supports.

Les anciennes destinations d’Hitman 1 et 2 sont-elles incluses dans la version VR ?

TB : Vous pourrez avant tout jouer en réalité virtuelle à Hitman 3. Mais comme pour la version de base, vous pouvez jouer à toute la trilogie en VR si vous possédez les deux premiers opus. Attention toutefois, le dernier jeu en date est nécessaire pour rendre les précédentes missions compatibles en réalité virtuelle.