Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, une mise à jour 1.05 disponible, quoi de neuf ?

Les versions PS4 et Xbox One ayant été repoussées d'un mois, Avalanche Software a plus de temps pour fignoler les éditions PS5, PS4 et PC de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Un patch 1.04 avait déjà été déployé peu après le lancement le mois dernier, place maintenant à une mise à jour 1.05, cette fois disponible simultanément sur les trois plateformes.



Son changelog est long, avec des améliorations des performances, un rééquilibrage de points précis du gameplay, une optimisation de la gestion des LED de la DualSense et surtout beaucoup de corrections de bugs, notamment au niveau de la progression dans certaines quêtes (dont celle du sauvetage de Biscuit qui avait bloqué quelques joueurs). Vous pouvez découvrir la liste complète des changements en anglais sur le site officiel.

