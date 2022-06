Horizon Forbidden West : une mise à jour ajoutant le New Game+, un mode Ultra Hard et d'autres nouveautés disponible

Avant même le début du State of Play de cette nuit, certains joueurs d'Horizon Forbidden West ont eu l'agréable surprise d'avoir droit à une mise à jour non annoncée, ajoutant un mode New Game+ et un mode de jeu Ultra Difficile pour les plus aguerris. Une nouvelle liste de trois Trophées est par ailleurs venue s'ajouter, demandant de compléter le jeu dans ces deux modes et de débloquer toutes les nouvelles récompenses. Forcément, Sony Interactive Entertainment et Guerrilla Games ont abordé le sujet lors de la diffusion, bande-annonce à l'appui.

En plus des éléments déjà évoqués plus haut, ce patch 1.14 ajoute un mode Performance pour une meilleure fidélité visuelle, un système de transmogrification permettant de garder une apparence classe tout en ayant de l'équipement avec de bonnes statistiques, la possibilité de réattribuer les points de compétences et de nouvelles armes pour le New Game+. Voici ce que dit le PlayStation Blog à ce sujet :

Une importante mise à jour arrive dans Horizon Forbidden West Bien entendu, le studio continue de développer Horizon Forbidden West, qui est sorti en février dernier. Nous remercions du fond du cœur notre incroyable communauté et sommes ravis de vous annoncer qu’une mise à jour majeure est disponible dès aujourd’hui. Celle-ci concerne notamment la fonctionnalité Nouvelle partie+ ainsi que le mode Ultra difficile pour ceux qui souhaitent pousser le défi encore plus loin, mais comprend également de nombreuses fonctionnalités de qualité de vie dont nous sommes certains qu’elles plairont à notre communauté : la fonctionnalité de transmogrification, qui permet aux joueurs de personnaliser l’apparence d’une tenue afin de la faire ressembler à n’importe quelle autre tenue, ainsi que la fonctionnalité de respécialisation, qui permet aux joueurs de réinitialiser leurs points de compétence afin de les redistribuer. Vous pensez toujours pouvoir éliminer ce Massacrépine ? Cette mise à jour sera accompagnée d’un pack de trophées dédié qui vous permettra de suivre vos victoires tandis que vous redécouvrirez l’Ouest prohibé en mode Ultra difficile via Nouvelle partie+ ! Vous trouverez également un nouvel herboriste qui vend des composants d’animaux, et nous avons retravaillé l’anticrénelage temporel pour améliorer la fidélité visuelle en mode Performances sur PS5 et le rendu sur PS4 Pro. Nous travaillons d’ores et déjà sur une prochaine mise à jour qui proposera un taux de rafraîchissement variable ainsi qu’un mode 40 IPS, alors restez à l’écoute.

