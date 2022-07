Horizon Forbidden West : un mode d'affichage Équilibré, du VRR et du HFR visant les 120 fps ajoutés par la mise à jour 1.17

Les joueurs de Horizon Forbidden West espèrent encore que Guerrilla Games annonce une extension pour le titre, de la trempe de The Frozen Wilds pour Horizon Zero Dawn. L'heure n'est pas encore venue, mais les développeurs continuent d'optimiser l'expérience, dans la continuité de la mise à jour ayant ajouté du New Game+, un mode Ultra Hard et plus encore.



Il vient de déployer un patch 1.17, qui corrige plusieurs bugs et soucis de crash : vous pouvez retrouver le changelog complet en anglais sur Reddit. Surtout, il offre de nouvelles options graphiques sur PS5, en ajoutant un mode d'affichage Équilibré proposant du 40 images par seconde pour les écrans compatibles, mais aussi du Variable Fresh Rate (VRR) améliorant la résolution dynamique à 60 fps, et du High Refresh Rate (HFR) pour potentiellement augmenter le framerate jusqu'à 120 fps lors de certaines séquences.



L'aventure Horizon Forbidden West n'en sera que plus belle sur next-gen, pour les joueurs dotés d'écrans adéquats. Les retardataires peuvent eux se procurer le titre à partir de 50,00 € sur Amazon.fr.

