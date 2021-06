Horizon Forbidden West : la PS4 ne limite pas le développement d'après le directeur du jeu

Désolé, mais dans ces propos on peut quand même comprendre qu’ils n’ont pas pris les spécificités de la PS5 (puissance, mémoire, SSD, par exemple) en compte pour développer des fonctionnalités du jeu qui les exploiteraient vraiment…



Au contraire, je ressens plus le développement fait sur un standard PS4 où au contraire on aurait pousser un peu plus loin les choses pour inclure des petits plus sur la version PS5 : plus de détails de près sur la peau de Alloy, plus de détails visibles sur les plans éloignés dans un paysage, etc…



Donc avec ce genre de déclaration, je trouve que cela ne fait que renforcer le doute sur le jeu qui apparait comme un jeu PS4 où nous avons pu faire tout ce que nous voulions (PS4 suffisamment puissante), et nous avons eu le loisir d’ajouter des Plus pour améliorer/rajouter certaines choses grâce à la PS5, mais ce ne sont que de très légères améliorations en partant d’une base/version PS4…



Donc oui hélas, le jeu exclusivement PS5, pensé et créé spéficiquement pour PS5, en prenant en compte ses spéficités et en les exploitant dès de la conception du jeu, cela aurait donné quelque chose de bien différent au final des quelques ajouts dont va bénéficier cette version PS5 de HFW par rapport à sa version PS4…



Cela ne veut absolument pas dire que HFW sera un mauvais jeu jeu sur PS5, non du tout !

Il est déjà superbe dans ce que nous avons pu en voir, mais cela montre qu’il aurait vraiment pu être nettement différent s’il avait été conçu uniquement avec la PS5 en tête…