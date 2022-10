Humankind : les versions PlayStation et Xbox repoussées sans nouvelle date de sortie

Disponible depuis un peu plus d'un an maintenant sur PC, Humankind devait débarquer le mois prochain sur les consoles de salon de Sony et Microsoft. Un portage développé par Aspyr, habitué du genre, dont la date de sortie était fixée au 4 novembre prochain. Mais vous pouvez faire une croix dessus pour le moment.

Dans un communiqué, SEGA annonce le report de Humankind sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, « jusqu'à nouvel ordre ». Voilà qui n'a rien de rassurant, l'éditeur explique que le report est dû à des « enjeux particuliers » et permet aux joueurs l'ayant précommandé sur les plateformes numériques de se faire rembourser. La nouvelle date de sortie sera dévoilée « dès que possible ».

Pour rappel, le développeur originel de Humankind, Amplitude Studios, travaille sur l'extension Together We Rule, attendue le 9 novembre prochain sur PC et disponible en précommande à 16,99 € sur Gamesplanet. De son côté, Aspyr planche sur le portage pour consoles, lui qui aurait été écarté du développement du remake de Star Wars: Knights of the Old Republic...