Hunt: Showdown, une date de sortie sur PS4 et Xbox One en version physique

Sorti l'été dernier sur PC et Xbox One après quelques mois d'Early Access, Hunt: Showdown va refaire parler de lui dans les prochains jours grâce à la version physique du titre de Crytek.

Koch Media va en effet éditer et distribuer Hunt: Showdown dans le monde entier sur Xbox One et PlayStation 4, avec une date de sortie fixée au 18 février 2020 sur ces deux consoles. Le jeu de Crytek sera donc disponible dans un poil plus d'un mois sur les machines de Sony et Microsoft en version physique. Les joueurs auront par la suite droit à une mise à jour 1.2 avec des équipes aléatoires de trois joueurs, un didacticiel avancé, de l'équipement inédit et de nouveaux chasseurs légendaires. Crytek en profitera pour améliorer ses serveurs, et lancera par la suite un mode PvE, des évènements, des personnalisations de tenue et une nouvelle carte.

« Avec Koch à la tête de la publication, notre équipe peut se concentrer sur le développement et l'optimisation de Hunt sur toutes les plateformes, en lien avec notre communauté », explique le PDG de Crytek, Avni Yerli. « Pendant que nous nous focalisons sur le développement, Koch offrira au titre son immense maîtrise de l'édition physique et numérique, pour accompagner la croissance continue du jeu. Nous avons hâte de voir ce que les joueurs sur PlayStation penseront de notre jeu, et nous continuerons d'apporter du nouveau contenu à tous nos joueurs dans l'année qui vient. » « Hunt: Showdown est un jeu unique. Toute l'équipe de Koch Media, en accompagnant la sortie PC du jeu, a eu beaucoup de plaisir à y jouer ! » ajoute le PDG de Koch Media, Klemens Kundratitz. « Les retours de la communauté PC et le haut niveau de qualité du jeu expliquent notre confiance en ce qui concerne la sortie mondiale sur PS4 et Xbox. »

Pour rappel, Hunt: Showdown est un jeu de tir à la première personne coopératif où les joueurs doivent affronter des monstres pour récupérer un butin, puis s'enfuir en évitant de se le faire voler par d'autres joueurs.