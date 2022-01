Ikai : une date de sortie pour le jeu d'horreur au Japon

En juin dernier, PM Studios et Endflame dévoilaient Ikai, un jeu d'horreur psychologique qui nous emmènera au Japon féodal inspiré du folklore nippon. Le joueur incarnera un personnage sans défense qui devra faire face à des créatures surnaturelles, promettant une expérience intense.

Le titre devait à l'origine arriver en octobre dernier, il a du retard, les studios annoncent que la date de sortie d'Ikai est désormais fixée au 29 mars 2022 sur PC (Steam), PlayStation 5, PS4 et Nintendo Switch. Les joueurs sur ordinateurs ont déjà droit à une démo, et une version physique sera proposée sur consoles, avec une Launch Edition regroupant des bonus exclusifs dont une carte postale et des autocollants.

En attendant la sortie d'Ikai sur ces plateformes, vous pouvez déjà retrouver des cartes PSN sur Amazon.