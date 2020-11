Immortals Fenyx Rising : un étonnant cross-over avec Adventure Time annoncé en vidéo

Après Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla et Just Dance 2021, Ubisoft va récidiver d'ici deux semaines avec son dernier gros jeu de l'année, Immortals Fenyx Rising. Après de multiples vidéos de gameplay, une démo sur Stadia, un point sur son scénario et ses caractéristiques techniques sur la nouvelle génération de consoles, il nous revient en ce début de semaine d'une manière tout à fait inattendue... vraiment !

Oui, vous avez bien vu, le monde de l'Île d'Or servant de terrain de zone de jeu à Fenyx accueille Jake et Finn d'Adventure Time dans cette étonnante vidéo du jour. Et, non, pas de vampire pour venir en aide à nos deux amis alors qu'ils croisent la route d'un terrible cerbère, juste l'héroïne de ce nouveau jeu d'aventure qui les prend de haut. Mais à quoi rime cet improbable cross-over ? Eh bien, à en croire l'un des messages postés par Ubisoft, nous aurons droit à une collaboration entre Immortals Fenyx Rising et Adventure Time à compter du 17 décembre. Elle prendra la forme d'un pack d'objets cosmétiques avec une armure, un casque, une paire d'ailes, une monture et sans doute quelques autres items faisant référence à la série de Cartoon Network. Reste à savoir s'il faudra payer pour l'obtenir.

