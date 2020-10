Immortals Fenyx Rising : le jeu mythologique fait le plein de vidéos, entre bandes-annonces et gameplay

C'est une campagne promotionnelle assez serrée à laquelle va avoir droit Immortals Fenyx Rising, puisque les premières informations à son sujet, dont son changement de nom, datent seulement de début septembre et sa sortie est d'ores et déjà prévue pour le mois de décembre. Nous avions déjà eu droit à un petit aperçu des différentes régions du monde ouvert du côté d'IGN et à une interview de Lionnel Astier, qui donnera de la voix à Zeus en français. Place désormais à un nouveau trailer pour le scénario, nous permettant justement d'entendre le doublage de l'acteur et de profiter de son duo comique avec Prométhée.

Outre les deux narrateurs, nous avons également la chance d'entendre la voix de Fenyx, du moins si nous choisissons d'incarner une femme, ainsi qu'Hermès. Notre personnage va ainsi devoir rendre aux dieux leur essence (faites comme Zeus, passez à l'électrique !) afin de restaurer leurs pouvoirs pour qu'ils combattent le redoutable Typhon à nos côtés. Si jamais vous souhaitez avoir un aperçu du doublage original, rendez-vous en page suivante, c'est toute autre chose !

Mais ce n'est pas tout, puisque du gameplay a également été diffusé, nous montrant la première zone du jeu, dédiée à Aphrodite, avec un bon aperçu des diverses possibilités à notre disposition, dont le Hall des dieux servant de hub. C'est là que nous pourrons améliorer nos , armes, compétences et notre endurance, en plus de changeant d'apparence avec différents choix de voix ou coupes de cheveux (vous noterez la présence de celle d'Eivor). Bref, Ubisoft en montre énormément.

Envie d'en voir encore plus ? Rendez-vous en page suivante pour découvrir le premier affrontement de boss dans une vidéo de Game Informer, les 20 premières minutes du jeu du côté de GameSpot, de la personnalisation chez IGN ou encore une quinzaine de minutes commentées par PlayStation Access. Vous avez l'embarras du choix.

Si vous avez envie de vous faire une idée du potentiel d'Immortals Fenyx Rising, n'hésitez pas à lire nos impressions ci-dessous et à télécharger la démo sur Stadia, disponible en temps limité. Sa date de sortie est calée au 3 décembre sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Switch, PC et Stadia, et vous pouvez le précommander à 69,99 € sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW de Immortals Fenyx Rising : le phénix renaît de ses cendres pour mieux nous éblouir !