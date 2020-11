Immortals Fenyx Rising : les multiples configurations PC dévoilées

D'ici quelques semaines, le troisième gros jeu d'Ubisoft de cette fin d'année va paraître sur la plupart des plateformes actuelles, dont le PC, nous parlons bien évidemment d'Immortals Fenyx Rising, qui est récemment passé gold. Pour bien préparer son arrivée et laisser le temps aux joueurs de modifier leur ordinateur si besoin, l'éditeur a partagé hier soir les configurations requises pour faire tourner la bête, alors ?

Les dieux de l'Île d'Or vous révèlent les configurations PC pour Immortals Fenyx Rising : pic.twitter.com/xORZrxMlO8 — Immortals Fenyx Rising FR (@FenyxRisingFR) November 5, 2020

Même avec une petite configuration, par rapport aux standards actuels évidemment, vous devriez pouvoir en profiter, mais avec des concessions de résolution et de framerate. Il est par ailleurs précisé que la carte graphique demandée pour du 1440p à 60 fps est plus élevée que celle pour de la 4K à 30 fps tout simplement pour assurer ce taux d'images par secondes bien plus important. Notez également qu'aucune limite n'est fixée pour le framerate, donc faites-vous plaisir si vous possédez une machine de guerre ! Vous pourrez aussi analyser en jeu les performances pour déterminer le réglage le plus approprié à votre configuration, et utiliser plusieurs écrans si cela vous chante.

Très bas (720p à 30 fps) Élevé (1080p à 30 fps) Élevé (1080p à 60 fps) Très élevé (1440p à 60 fps) Très élevé (4K à 30 fps) CPU • Intel Core i5-2400

• AMD FX-6300 • Intel Core i7-3770

• AMD FX-8350 • Intel Core i7-6700

• AMD Ryzen 7 1700 • Intel Core i7-8700K

• AMD Ryzen 5 3600X • Intel Core i7-8700K

• AMD Ryzen 7 3700X GPU • GeForce GTX 660

• AMD R9 280X • GeForce GTX 970

• AMD R9 290 • GeForce GTX 1070

• AMD RX Vega 56 • GeForce RTX 2070 Super

• AMD RX 5700 • GeForce RTX 2070

• AMD RX Vega 56 RAM • 8 Go • 8 Go • 16 Go • 16 Go • 16 Go VRAM • 2 Go pour NVIDIA

• 3 Go pour AMD • 4 Go • 8 Go • 8 Go • 8 Go Stockage • 28 Go HDD • 28 Go SSD • 28 Go SSD • 28 Go SSD • 28 Go SSD OS • Windows 7 64 bits • Windows 10 64 bits • Windows 10 64 bits • Windows 10 64 bits • Windows 10 64 bits

La date de sortie d'Immortals Fenyx Rising est fixée au 3 décembre sur PC donc, mais également sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Switch et Stadia.

