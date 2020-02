INTOX ou INTOX sur la PS5 : toutes les infos (presque) officielles sur la prochaine console de Sony

Cette fin d'année 2020 sera marquée par l'arrivée de deux nouvelles consoles : la Xbox Series X de Microsoft et la PlayStation 5 de Sony. Si le constructeur américain a déjà présenté sa console à différentes reprises, allant même jusqu'à nous dévoiler le design de cette dernière, son homologue japonais s'est montré plus discret et nous a simplement dévoilé son logo.

De fait, en attendant une présentation officielle, nous devons nous fier aux rumeurs et autres bruits de couloir pour tenter d'en apprendre plus sur cette console. Mais il est difficile de savoir à quelle information se fier... Voilà pourquoi nous vous proposons un résumé des informations à peu près fiables sur la console :

Elle lira des jeux ;

La probabilité est assez grande pour qu'elle puisse lire des fichiers multimédias ;

Selon une étude, le chiffre 5 indique qu'il s'agit de la cinquième génération de PlayStation ;

Il est envisageable qu'elle ait besoin de courant électrique pour fonctionner ;

À en croire différentes sources, elle sera vendue avec au moins une manette ;

Les insiders sont tous d'accord pour dire qu'elle ne sera pas compatible avec les cartouches Nintendo Switch, ni les CD de la SEGA Saturn ;

Le prix de vente devrait être compris entre 1 € et 1 000 000 € ;

Nous avons reçu confirmation que la console sortira entre demain et le 31 décembre 2050 ;

Sauf retournement de situation, il semble acquis qu'elle proposera des fonctionnalités réseau ;

Enfin, il nous a été rapporté que la console ne serait pas équipée d'une crêpière. Ni d'un gaufrier...

Voilà tout ce que nous pouvons dire avec certitude en attendant une officialisation en bonne et due forme. Dans quelques semaines ? Wait & see...