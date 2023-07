Invincible : jeu vidéo et épisode spécial centré sur Atom Eve, trailer pour la saison 2 et annonce du RPG mobile Guarding the Globe

L'actualité autour de la franchise Invincible, comics à succès de Robert Kirkman transformé en série animée tout aussi populaire sur Amazon Prime Video, a été riche cette semaine, et pas seulement parce qu'Omni-Man a été confirmé pour Mortal Kombat 1. Déjà, du côté de l'animation, un épisode spécial centré sur Atom Eve a été rendu disponible sur Prime Video, une aventure de près d'une heure avec les voix de Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons, Stephen Root et le regretté Lance Reddick. La saison 2 a aussi eu droit à son trailer, mais il faudra attendre le 3 novembre pour apprécier le premier épisode.

Ensuite, Skybound Games a révélé deux projets de jeux vidéo. Le premier est une expérience mobile à destination des appareils sous iOS et Android qui s'appelle Invincible: Guarding the Globe et qui prendra la forme d'un idle RPG avec des héros à collectionner et à améliorer. Pas de date de sortie en vue, mais la pré-inscription est d'ores et déjà possible sur le site officiel.

Invincible: Guarding the Globe est un idle squad RPG qui prend place dans l'univers d'Invincible et combine une nouvelle histoire encore jamais parue dans les BD ou la série Amazon Prime TV avec des combats en équipe sanglants, de la collection de personnages, de la gestion d'équipe, des caractéristiques des idle RPG et, bien sûr, des graphismes à couper le souffle. Avec Cecil Stedman à vos côtés, un agent gouvernemental à la tête de la Global Defense Agency, vous devrez recruter, gérer et déployer des héros sur le terrain pour arrêter les attaques de criminels aux quatre coins de la planète. Cependant, vous découvrirez bientôt que ces derniers sont secrètement soutenus par des alliés des plus inattendus : des clones des héros d'Invincible...

Et en second, nous avons découvert Invincible Presents: Atom Eve, un visual novel lui aussi centré sur la super-héroïne qui proposera des séquences de narration et d'action interactive avec un style artistique très proche des comics. Il est développé par Terrible Posture Game (3 out of 10) et sortira en 2023 sur PC via Steam avec des sous-titres en anglais, français, allemand et espagnol.



Invincible Presents: Atom Eve est le premier jeu Invincible original de Skybound Games, la société dirigée par le créateur derrière Invincible et The Walking Dead. Découvrez une histoire originale avec des illustrations saisissantes dirigées par Rossi Gifford et sous la direction créative de l’écrivaine primée Jill Murray, et explorez la vie d’Atom Eve dans un monde rempli de personnages appréciés. Basé sur la bande dessinée de Robert Kirkman, Cory Walker et Ryan Ottley. Atomique, avec classe

Incarnez Atom Eve, la super-héroïne préférée des fans de l’univers Invincible ! Apprenez à connaître Eve comme jamais auparavant alors qu’elle navigue dans sa vie avec l’équipe des adolescents, sa famille et ses amis tout en trouvant la meilleure façon d’utiliser ses incroyables pouvoirs comme une force pour le bien. Déterminez votre destin

Faire la bonne chose semble facile jusqu’à ce que vous soyez celui qui prend les décisions. Vos choix façonnent vos relations avec les gens qui vous entourent et définiront l’issue de l’histoire sur plusieurs chemins. Choisissez comment développer les compétences d’Atom Eve et augmenter sa puissance, débloquer des compétences de combat spéciales, ou choisissez de débloquer des options de dialogue uniques pour continuer à jouer votre histoire, à votre façon. Combats comics

Affrontez de nouveaux ennemis familiers dans des combats légers au tour par tour tissés dans un gameplay façon roman visuel et utilisez les pouvoirs d’Atom Eve alors que votre histoire se déroule de manière fluide dans un drame vivant qui ressemble à une bande dessinée qui prend vie.

Si vous n'avez pas encore vu la série animée, vous pouvez la découvrir en exclusivité sur Amazon Prime Video, compris dans l'abonnement Prime à 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.