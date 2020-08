Iron Harvest : du gameplay avec les Poloniens dévoilé

Il ne reste plus quelques jours à patienter avant de mettre les mains sur Iron Harvest sur ordinateurs et consoles de salon. Pour rappel, le titre de Deep Silver et King Art se déroule dans une uchronie où la Première Guerre mondiale ne s'est pas terminée en 1918, et les Rusviets, les Saxoniens et les Poloniens s'affrontent toujours.

C'est cette dernière faction qui est aujourd'hui à l'honneur dans une nouvelle vidéo de gameplay partagée par IGN. Pas forcément les meilleurs pour construire des machines énormes et sophistiquées, les Poloniens brillent quand même par leur talent en matière de robots rapides et très mobiles sur le champ de bataille, ce qui suffit à leur donner une chance dans cette guerre.

Pour rappel, la date de sortie d'Iron Harvest est fixée au 1er septembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez précommander le jeu en Collector's Edition contre 79,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : PREVIEW de Iron Harvest 1920 : le Company of Heroes rétro