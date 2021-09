Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Live : un nouveau jeu plus moderne sur iOS, Android et PC pour remplacer JCC Pokémon Online

Les Pokémon et les cartes à collectionner font bon ménage, à tel point que des jeux vidéo ont déjà adapté le jeu de plateau en jeu vidéo. Il est d'ailleurs actuellement possible de profiter gratuitement de Cartes à Jouer et à Collectionner Pokémon Online, ou JCC Pokémon Online, sur PC, Mac, iOS et Android, grâce à une application dédiée qui existe depuis 2011 pour sa plus ancienne version.

Alors que les cartes sont encore ultra-populaires en ce moment, notamment grâce à leur prix de revente chez certains collectionneurs, The Pokémon Company a décidé de proposer un nouveau jeu aux mécaniques et aux graphismes plus modernes : Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Live, ou JCC Pokémon Live pour les intimes. Pensée pour apprendre les bases aux débutants et pouvoir tout de même offrir du défi aux vétérans, l'application proposera tout le gameplay que nous connaissons, avec des decks, des énergies et des créatures en tout genre, et en prime des avatars personnalisables, des accessoires à débloquer, des quêtes quotidiennes, et du contenu et des fonctionnalités régulièrement mis à jour.

Selon Barry Sams, vice-président du JCC Pokémon à The Pokémon Company International, « Ces 25 merveilleuses années de Pokémon nous rappellent que le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon a toujours été un pilier de la franchise, aimé des Dresseurs novices et émérites ». « Le JCC Pokémon Live sera complémentaire de la version plateau connue et appréciée des fans, et ouvre une nouvelle ère du jeu numérique permettant aux Dresseurs du monde entier de jouer ensemble, quelle que soit leur plateforme. »

L'histoire ne dit pas encore ce qu'il adviendra de JCC Pokémon Online et de votre progression, mais JCC Pokémon Live débarquera prochainement sur iOS, Android, PC et Mac, sera jouable en pré-lancement sur mobiles au Canada et aura droit à une bêta ouverte mondiale sur ordinateurs avant la fin de l'année. Allons-nous vers une nouvelle référence des jeux de cartes sur mobiles ? Si vous aimez la saga, vous pouvez sinon vous tourner vers Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, en précommande pour 44,99 € sur Amazon.fr.