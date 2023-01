Des jeux casuals aussi pour la productivité

Menée par Médiamétrie, la dernière étude annuelle du SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) portant sur « les Français et le jeu vidéo » évalue à 37,4 millions le nombre de joueurs en France au sein de la population âgée de 10 ans et plus.

Alors que 95 % des 10-17 ans jouent à des jeux vidéo, c'est un taux de 68 % chez les adultes. Au global, sur les deux tranches d'âge, il ressort que 53 % des Français jouent régulièrement à des jeux vidéo. Avec un âge moyen de 39 ans, ce sont 70 % des Français qui jouent au moins occasionnellement.

Un phénomène d'ampleur où le jeu casual se destinant à un large public est le plus plébiscité, avec notamment une appétence sur mobile. Le jeu casual prend souvent la forme de jeux de plateaux, de puzzles et de cartes. Et l'offre ne manque pas en la matière.

Pour stimuler des capacités cognitives





De tels jeux peuvent être avec un accès gratuit et également directement jouables en ligne, ce qui contribue également à expliquer leur succès, sans forcément chercher à être sophistiqués comme c'est par exemple le cas avec le fameux Solitaire du côté des jeux de cartes.

Une promesse qui accompagne fréquemment ces jeux est de stimuler les capacités cognitives. Somme toute logique dans le sens où ils exigent au minimum des efforts de concentration, voire parfois de mémoire. Néanmoins, d'autres vertus leur sont prêtées, comme la gestion du stress ou autres.

À l'heure du travail hybride, Microsoft y voit une utilité pour le travail et la productivité. C'est pourquoi le groupe de Redmond a osé l'introduction de jeux de type casual au sein de sa plateforme Teams. Une surprise avec cette solution collaborative de messagerie instantanée et de visioconférence pour des réunions.

Du team building autrement





Pour les clients Microsoft Teams dans les entreprises et l'éducation, Games for Work rassemble les jeux Microsoft IceBreakers (variante de Ceci ou Cela), Solitaire, Wordament (jeu de lettres) et l'iconique Minesweeper (démineur).

Sans publicité, ces jeux sont multijoueurs (2 à 250 joueurs). Selon Microsoft, ils doivent favoriser la créativité, la collaboration et la communication. Une étude de l'université Brigham-Young est citée, afin de souligner que les équipes jouant à de courts jeux vidéo sont 20 % plus productives que celles qui participent à des activités de renforcement de l'esprit d'équipe plus usuelles.

Games for Work pour Teams devrait évoluer au fil du temps et en se basant sur les retours des utilisateurs. Ne comptez toutefois pas y voir apparaître des jeux AAA...