JEUX DE L'ANNÉE 2019 : les grands gagnants selon GAMERGEN.COM, le GOTY est ?

Death Stranding est un voyage magique qui nous transporte dans des lieux variés et épineux. Le monde est tellement vaste qu'il est difficile de tout explorer. Quoiqu'avec un trois-roues et un transporteur flottant, il est possible d'atteindre des sommets...

Death Stranding ne nous a pas laissés indifférents et a fait couler beaucoup d'encre, que ce soit du côté des journalistes et des joueurs. Il y a toujours cette envie d'abandonner en cours de route... Et pourtant, le titre de Kojima Productions a ce « je-ne-sais-quoi » qui nous pousse à continuer. C'est par ailleurs ce « je-ne-sais-quoi » qui fait de cette production une œuvre marquante et détonante. Une fois le générique final passé, plusieurs sentiments se mélangent pour former un tout. Death Stranding est donc le GOTY de notre rédaction.

Ce mensonge ... Bientôt on va aussi nous dire que le fait qu'on livre du sperme ou des pizza rend les quêtes Fedex non Fedex et puis totalement variées.On doit clairement pas avoir la même définition du mot varié. Parce que se ,taper en boucle la même DA redondante, j'appelle pas ça de la variété. Quant au meilleur Open World, on repassera, de même pour d'autres titres comme KH3 élu meilleur RPG.Visiblement la majorité des joueurs ont également remarqué ce « je-ne-sais-quoi » au point de ne pas finir le jeu : https://psnprofiles.com/trophies/9955-death-stranding Bonne journée.