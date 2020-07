Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 29) : Jin s'installe confortablement

Comme chaque lundi, le S.E.L.L. dévoile la liste des jeux les plus vendus en version physique en France ces derniers jours, et cette fois, c'est exceptionnel : Animal Crossing: New Horizons n'est plus premier du classement, ni deuxième, deux nouveaux titres s'invitent sur le podium. Mais qui sont-ils ?

Eh bien, sans grosse surprise, c'est Ghost of Tsushima qui est en tête des ventes, suivi de Paper Mario: The Origami King et donc d'Animal Crossing: New Horizons. Mais surtout, le jeu de Sucker Punch est aussi à la quatrième place en collector et en cinquième place avec son édition Spéciale. Voici le classement :

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 13 au 18 juillet 2020 :