John Carter: Warlord of Mars, un jeu vidéo avec le héros de science-fiction annoncé

John Carter a 110 ans. Le héros d'aventure et de science-fiction a été créé en 1912 par Edgar Rice Burroughs (également auteur de Tarzan) et qui suit un personnage immortel rapidement popularisé par les romans du Cycle de Mars puis adapté en comics, et même en film live en 2012.

Mais cette fois, John Carter sera adapté en jeu vidéo. Le développeur Hypnotic Ants (Dreamo, Medic: Pacific War) a en effet signé un partenariat avec Edgar Rice Burroughs Inc., qui gère la franchise, afin de développer un jeu d'aventure à la première personne sur PC. John Carter: Warlord of Mars se déroulera en 1945, alors que le héros doit mettre en lumière un projet secret conçu par les forces de l'Axe. Une mission confiée par Ian Fleming, créateur de James Bond et capitaine de corvette pour la Marine britannique à l'époque, qui sera donc représenté dans le jeu. Bien évidemment, la mission ne se passera pas comme prévu et John Carter sera propulsé sur la planète Barsoom, aussi connue sous le nom de Mars, à cause d'une technologie étrange. En plus de devoir s'adapter à la vie martienne, John fera la connaissance de Tars Tarkas, un guerrier Thark, et de Dejah Thoris, la Princesse de Mars. Nous avons déjà un aperçu du casting vocal, avec David Ellliott pour doubler John Carter, Brian Bovell pour Tars et Kezia Burrows pour Dejah. James Sullos, président d'Edgar Rice Burroughs Inc., commente :

J'aime à penser qu'il apprécierait de voir les fans de John Carter jouer au jeu et explorer le fabuleux monde de Barsoom. Mais je pense également qu'il aurait aimé fouler le sol de cette planète désolée, l'épée à la main, et incarner l'un de ses propres héros en jeu. Il aurait sans aucun doute été ravi de voir ce guerrier légendaire ainsi que la planète Barsoom prendre vie dans John Carter: Warlord of Mars, et d'initier une nouvelle génération de fans à son œuvre.

John Carter: Warlord of Mars est attendu en 2022 sur PC, le studio de développement « finalise actuellement la programmation et les graphismes », nous devrions donc en apprendre avantage très prochainement. Une campagne de financement participatif sera en effet lancée le 1er mars prochain sur Kickstarter, des artworks et images sont déjà à admirer sur la seconde page. Vous pouvez retrouver le film John Carter à 13,69 € sur Amazon.