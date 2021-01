Journey to the Savage Planet : la production délirante de 505 Games débarque très bientôt sur Steam et GOG

Sorti en janvier 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, l’Epic Games Store puis en mai 2020 sur Nintendo Switch et très récemment sur Stadia, Journey to the Savage Planet arrive très bientôt sur Steam et GOG. Pour rappel, Journey to the Savage Planet est un jeu d’exploration à la première personne dans lequel vous devrez explorer la planète ARY-26 afin de déterminer si cette dernière est habitable en analysant la faune et la flore.

Dans le court trailer ci-dessus, vous pourrez découvrir l’aventure loufoque qui vous attend avec des créatures toujours plus étranges et votre explorateur parcourant la planète avec ce qui semble être un grappin en plus de terrasser de méchants aliens. Si vous avez toujours rêvé d’explorer une nouvelle planète et analyser tout ce qui bouge, ne perdez pas une seconde et foncez sur Journey to the Savage Planet.

Bienvenue dans le programme Pionnier! Vous êtes la nouvelle recrue de Kindred Aerospace - la 4e entreprise d'exploration spatiale - et votre mission consiste à déterminer si la planète ARY-26 est habitable pour les humains. Vous manquez cruellement d'équipement et d'expérience, mais bonne chance quand même ! Caractéristiques Jouez en solo ou en ligne avec un ami, si vous en avez un... Répertoriez la faune et la flore et découvrez d'étranges oiseaux sphériques, des plantes hallucinogènes, ou encore des orifices extraterrestres. Essayez de ne pas vous faire tuer. Vous disposez d’outils sympas, comme un pistolet laser ou une sonde, et une imprimante 3D qui peut transformer les déchets spatiaux en super objets. Des mystères en prime ! Enquêtez sur la planète pour les découvrir !

Journey to the Savage Planet est donc attendu sur Steam et GOG le 28 janvier prochain. Si vous possédez une Switch, Journey to the Savage Planet est disponible sur la plateforme hybride de Big N. pour 29,99 € sur Amazon.