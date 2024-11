Jusant fête son 1er anniversaire au pire moment pour DON'T NOD

Jusant aura été la bonne surprise de la fin d'année dernière, le vertigineux jeu d'aventure de DON'T NOD a reçu d'excellentes notes et a même été nommé pour le prix du Meilleur jeu vidéo aux Pégases 2023. Malheureusement, les ventes n'ont pas suivi et les développeurs ont été dispersés sur d'autres projets du studio français, épinglé par le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo pour ses pratiques de gestion en interne.

Jusant refait donc parler de lui cette semaine car il fête son premier anniversaire, mais le gâteau va avoir un goût salé. Le STJV appelle à la grève le vendredi 8 novembre pour protester contre les décisions de licenciements de 69 employés de DON'T NOD. Les développeurs expriment leur colère envers le PDG Oskar Guilbert et la direction du studio, voici le communiqué du STJV :

Don’t Nod : appel à la grève le vendredi 8 novembre Publié le31/10/2024 Lundi dernier, plus d’une centaine de collègues ont montré leur détermination en débrayant plutôt que d’écouter la langue de bois de la direction. Aujourd’hui, les négociations rentrent dans le vif du sujet : la direction espère virer 69 collègues le plus rapidement possible. Ce que nous voulons Nous exigeons le renoncement immédiat de la direction à ce plan de licenciement irresponsable et injuste.

Nous exigeons que les employé·es, qui sont les personnes les plus compétentes, aient désormais voix au chapitre dans toutes les prises de décisions.

Nous exigeons la présence d’Oskar Guilbert dans les négociations, et qu’il assume ses responsabilités de PDG. Vers une grève meaningful Notre direction a démontré son irresponsabilité : nous en tirons donc les conclusions qui s’imposent.

Notre direction veut virer 69 collègues malgré des équipes déjà sous-staffées, et s’imagine pouvoir le faire de manière rapide, brutale, et sans contestation. Elle ose même intimer à la délégation syndicale de ne pas perturber la production des jeux encore en développement. Mais qui perturbe la production ? Qui réorganise l’entreprise sans arrêt depuis 2 ans ? Qui démantèle la ligne de production Jusant après son succès critique ? Qui impose des ambitions irréalisables à des équipes sous-dimensionnées ? Qui veut forcer à faire plus qu’avant, avec 30% des gens en moins ? Don’t Nod, Do Strike



Ce projet de PSE est absurde, violent, et ne permettra pas de sauver notre entreprise. Nous appelons donc nos collègues à poursuivre la mobilisation par une journée de grève le vendredi 8 novembre.

L'ambiance n'est toujours pas au beau fixe chez DON'T NOD, qui tente quand même de célébrer l'anniversaire de Jusant comme il se doit. Le jeu sera disponible à - 40 % sur les boutiques numériques, un double vinyle exclusif crystal clear fabriqué 100 % sans plastique est disponible chez Kid Katana et une édition standard physique est lancée sur PS5, avec même une First Edition chez Pix'n Love (rajoutant une jaquette réversible exclusive). Enfin, DON'T NOD dévoile le coffret Deluxe Ballast Edition avec le jeu PS5 First Edition, un certificat d'authenticité, un artbook making-of, la bande originale en double vinyle dédicacée par le compositeur Guillaume Ferran, quatre lithographies et une boîte premium. La date de sortie de ce coffret est fixée au 25 mars 2025.

Vous pouvez acheter Jusant en édition physique PlayStation 5 contre 39,99 € sur Amazon.

Lire aussi : DON'T NOD : les jeux déçoivent, le studio veut « toucher un public plus large » et prend de lourdes décisions