Kimetsu no Yaiba: Keppuu Kengeki Royale, une première bande-annonce pour le jeu mobile Demon Slayer

En plus du jeu PS4 Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan, la licence Demon Slayer va dès cette année faire une incursion dans les mobiles japonais avec un jeu répondant au nom de Kimetsu no Yaiba: Keppuu Kengeki Royale, qui a eu droit à une première bande-annonce et quelques visuels.

Le projet étant attendu cette année au Japon, les informations sont déjà un peu plus nombreuses que celles de son homologue sur console. Là encore édité par Aniplex, c'est Quatro A qui est chargé du développement avec la collaboration de Soleil, à qui nous devons Naruto to Boruto: Shinobi Striker... Comme de nombreuses productions à destination des mobiles, il sera proposé en free-to-play avec des achats intégrés et se définit comme un jeu d'action et de combat de survie asymétrique. Concrètement, nous y incarnerons au choix un Pourfendeurs de démons ou justement l'une de ces créatures mangeuses d'hommes, chaque personnage disposant de ses propres techniques et armes. Les figures majeures de la première saison de l'anime étant visibles sur l'artwork du site officiel devraient à priori toutes être jouables.

Kimetsu no Yaiba: Keppuu Kengeki Royale sortira en 2020 au Japon sur les appareils sous Android et iOS.