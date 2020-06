Kingdom Hearts: Melody of Memory, le logo d'un nouveau jeu ou d'une tournée de concerts en fuite ?

Même si Kingdom Hearts III fait office de conclusion à l'histoire lancée avec le premier épisode, la franchise de Square Enix va se poursuivre avec de nouvelles expériences. Plusieurs jeux seraient en développement, et un est même déjà connu : Kingdom Hearts: Dark Roads, à destination des plateformes mobiles.



C'est justement en fouillant le code du site officiel du titre prévu sur iOS et Android qu'un utilisateur de Reddit a trouvé un logo que nous n'avions jamais vu auparavant, celui d'un certain Kingdom Hearts: Melody of Memory. À noter que le site a visiblement été lancé en avance avant d'être fermé au public : il est actuellement indisponible et il est donc impossible pour nous de vérifier la véracité de ce visuel. S'il est vrai, toute la question est désormais de savoir à quoi ce logo est lié.

S'agit-il d'une nouvelle tournée de concerts en hommage à la franchise ? D'une opération commerciale mineure ? Ou véritablement du titre d'un nouvel épisode majeur à part entière ? Tous les espoirs sont permis, mais Square Enix devrait rapidement évoquer le sujet via le portail officiel de Kingdom Hearts: Dark Roads.