Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning nous fait une démonstration de force dans une nouvelle bande-annonce de gameplay

Les amateurs de jeux de rôle ayant raté le coche sur la génération PS3 / Xbox 360 vont pouvoir dès la semaine prochaine découvrir Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, une version remastérisée du titre de 38 Studios et Big Huge Games, dont les droits sont désormais détenus par THQ Nordic. À l'occasion de la gamescom 2020, nous avons enfin pu découvrir une bande-annonce de gameplay, et l'éditeur ne compte visiblement pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'une nouvelle vidéo a été diffusée.

Après la discrétion, c'est donc au tour de la force brute d'être au cœur de cette vidéo se voulant épique en enchaînant les ralentis et mettant en scène de gigantesques créatures et autres ennemis que l'avatar du joueur anéanti sans problème. Nous aurons sans doute droit à d'autres séquences du genre d'ici la sortie du 8 septembre sur PS4, Xbox One et PC.

Vous pouvez précommander Kingdoms of Amalur Re-Reckoning 39,99 € sur Amazon dans son édition standard. Une édition collector est aussi disponible, tandis qu'une extension nommée Fatesworn verra le jour en 2021.