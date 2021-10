KIWI design : des remises à tout va pour Halloween !

Nous ne présentons plus Kiwi design, le célèbre accessoiriste VR. Ce dernier n'est pas avare en campagnes promotionnelles et coups de pubs. Les promotions pleuvent régulièrement et il faut avouer qu'elles ont de quoi nous régaler en termes d'accessoires pour pimper nos casques VR.

Pour fêter l'arrivée d'Halloween, le site nous propose des remises alléchantes pour le mois d'octobre.

Remise de 10 $ valable sur 50 $ d'achat avec le code « SO10 ».

Remise de 20 $ valable sur 100 $ d'achat avec le code « SO20 ».

Remise de 30 $ valable sur 150 $ d'achat avec le code « SO30 ».

Livraison gratuite.

Et enfin, pour l'achat de quatre articles (montant total supérieur à 100 $), un quatrième article tiré au sort parmi quatre proposés (lien).

C'est donc le moment si vous hésitez encore à upgrader votre Oculus Quest, de vous équiper avec des accessoires de qualité et spécifiquement développés pour nos machines. Vous laisserez-vous tenter par les nouveaux Controller Grips (voir notre test complet) avec cache pour la batterie, ou encore les interfaces faciales et l'Elite Strap ?