Know by Heart : un titre coloré et décalé arrive très bientôt sur Steam

Know by Heart débarque bientôt sur nos machines. Jeu d’aventure édité et développé par Ice-Pick Lodge, Know by Heart vous plonge dans la peau de Misha, un jeune homme qui vit dans une charmante petite ville de province en Russie. Lassé de sa routine, la vie de Misha va cependant prendre un tout autre tournant lorsque son amour de jeunesse revient en ville. Son groupe d’amis d’enfance va alors se reformer, mais différentes menaces viendront peser sur ledit groupe.

Dans le trailer ci-dessus, vous pourrez découvrir un aperçu de l’histoire du protagoniste, le tout sur une musique à la fois douce et mélancolique. Dans la bande-annonce, Misha travaille puis il retrouve la personne qu’il aimait autrefois et au fur et à mesure qu’il retrouve ses différents amis, une photo déchirée se recolle lentement, mais sûrement.

Si vous souhaitez découvrir l’aventure de Misha en plus de mettre en lumière les différentes menaces qui pèseront sur les protagonistes, foncez sur Know by Heart !

Know by Heart est un jeu sur l'amitié et les souvenirs. L'intrigue, la musique, le gameplay intuitif et les mini-jeux forment une parfaite synergie et vous feront brièvement revenir en enfance avant que la dure réalité de la vie d’adulte vienne frapper à nouveau à votre porte. Les joueurs seront plongés dans la vie tranquille d'une ville de province russe, où les traces et les échos de l'ère soviétique peuvent encore être vus et entendus. Misha, le protagoniste, est coincé dans une routine sans fin jusqu’au jour où son amour de jeunesse revient en ville. Pour la première fois depuis des années, Misha retrouve l'espoir d'échapper à l'ennui de sa vie quotidienne. Misha retrouve également peu à peu tous ses amis d’enfance et ils devront donc reforger les liens qui les unissaient auparavant. Toutefois, le groupe se retrouvera bientôt confronté à diverses menaces… Caractéristiques Une aventure sentimentale de cinq heures.

Ressentez l'atmosphère d'une ville de province post-soviétique.

Une intrigue émotionnelle avec des éléments non linéaires et plusieurs fins.

Une mécanique de jeu mettant en avant les pensées et les souvenirs du protagoniste.

Une tonne de mini-jeux.

Une bande originale composée au piano dans un style néoclassique moderne.

Know by Heart est donc attendu pour le deuxième semestre de l’année 2021 sur PC via Steam.



