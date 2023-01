L'essentiel de l'actu VR (Semaine du 16 au 22 janvier 2023) : Jeux, App, Hardware et Bon Plans

Une semaine assez chargée avec du Walkabout Mini Golf, de nombreux portages possibles ou déjà disponibles avec la team Beef, une nouvelle version d'OhShape, l'ajout des arts martiaux dans FitXR, entre autres.

Quoi de neuf en autonome/PCVR cette semaine ?

Walkabout Mini Golf - DLC Atlantis :

Mighty Coconut présente son nouveau DLC Atlantis vous proposant de vous immerger dans la célèbre cité engloutie. Le contenu additionnel sortira le 26 janvier prochain et est annoncé comme aussi difficile que spectaculaire :

An estimated 50-80% of all life on earth is found under the ocean surface and the oceans contain 99% of the living space on the planet. Less than 10% of that space has been explored by humans.



But 100% of #Atlantis will be explored by mini golfers on January 26th, 2023! pic.twitter.com/5Hv02gLZpD — Walkabout Mini Golf™ VR (@WalkaboutMG) January 16, 2023

Ce DLC est le point de départ d'une nouvelle augmentation tarifaire (compréhensible vu la qualité du contenu proposé), comptez plus d'un euro supplémentaire pour en profiter, autrement dit, les nouveaux contenus additionnels coûteront désormais 3,99 € tandis que les anciens conserveront leur prix (2,99 €).

Pour ceux qui auraient raté le coche, n'oubliez pas que les parcours Myst, Labyrinthe ou encore 20 000 lieues sous les mers sont d'ores et déjà sortis. Enfin, n'oubliez pas que si vous jouez entre amis, il suffit que l'un de vos amis possède le DLC pour que vous puissiez le rejoindre, et ce, sans que vous l'ayez vous-même acheté.

Walkabout Mini Golf est disponible (à un très bon prix) sur le Meta Quest Store (14,99 €), sur Steam (12,49 €), ainsi que sur Pico 4 (14,99 €) mais attention, cette dernière version ne dispose pas encore des parcours DLC ! Sachez également que vous ne pouvez pas depuis le Meta Quest Store appliquer vos coupons personnalisés (OCULUS20/OCULUS30) pour l'achat de contenus additionnels et que Mighty Coconut ne propose toujours pas de pack regroupant un ensemble ou l'intégralité de ses DLC à prix réduit.

Quake :

Bonne nouvelle pour les possesseurs du dernier casque VR de ByteDance, la team beef, connu pour ses nombreux portages (Return To Castle Wolfenstein, Doom 3, Quake III arena...) vient d'annoncer la compatibilité de Quake premier du nom sur Pico 4.

Vous trouverez l'APK de la version shareware (les 10 premiers niveaux inclus) ici. Le jeu n'a pas encore été approuvé par SideQuest mais rassurez-vous, cela n'est qu'une question de temps.

Meta Quest 2 & Pico 4 : Morrowind, Quake 4 et Star Wars Battlefront II :

Décidément, la team Beef ne chôme pas, après l'article ci-dessus, nous vous présentions la semaine dernière l'annonce du portage du moteur Raze (Duke Nukem, Shadow Warrior...) en VR autonome (voir article), voici que les trois jeux les plus attendus (faisant suite à un sondage) s'apprêtent, si possible, à être portés sur nos casques autonomes : Morrowind, Quake 4 et Star Wars Battlefront II.

Cette fois, à l'image de Quake, peut-être ne seront-ils pas uniquement disponibles sur Meta Quest 2. La team Beef tempère toutefois les ardeurs des fans endurcis, en rappelant que, bien que l'équipe reconnaisse la qualité des 3 titres susnommés, celle-ci souhaite avant tout évaluer la possibilité du portage !

S'agissant de Morrowind, l'équipe envisage d'utiliser OpenMW, un moteur open-source pouvant reproduire le moteur du jeu, tout en donnant la possibilité d'étendre les capacités de ce dernier, et dans le cas qui nous intéresse, jouer en VR. Sur sa page Patreon, l'équipe a déclaré :

Dans le cas d'OpenMW, nous allons contacter son équipe pour annoncer nos intentions et en savoir plus sur ce qui est en cours de développement. Nous savons qu'il y a une branche PCVR en cours qui est lentement fusionnée dans le fil principal et une version Android qui a été abandonnée en novembre dernier. Par chance, la branche VR comporte des similitudes avec le travail que nous souhaitons effectuer pour Morrowind. Nous devons nous assurer qu'il n'y a pas déjà une version VR autonome prévue afin de ne pas marcher sur les plates-bandes de l'équipe principale. De plus, nous voulons revérifier " l'accord " qu'ils ont avec Bethesda pour nous assurer qu'un portage VR autonome ne va pas mettre le projet à l'eau.

Concernant Quake 4, l'équipe va commencer par celui-là puisqu'il s'agit d'un jeu relativement facile à porter, bien plus que Battlefront II et bien plus encore qu'un Morrowind. En parlant de ce dernier et si vous n'êtes pas des plus pressés, et que vous disposez d'un PC VR-Ready, sachez qu'un mod PCVR existe déjà, avec le support du multijoueur, mais attention, son installation n'est pas à la portée du premier venu (voir lien).

OhShape Ultimate :

OhShape modifie son titre pour OhShape Ultimate et nous offre une mise à jour gratuite dite "définitive". Pour rappel, OhShape est un jeu de fitness où des murs vous arrivent à toute allure et où la seule façon de ne pas vous les prendre en pleine figure est de passer par les formes prédécoupées. Bien évidemment, fitness oblige, ces mêmes formes imitent des poses qui vous permettront d'étirer correctement vos membres. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez des obstacles mouvants qu'il vous faudra taper au bon moment pour les faire disparaître.

???? OhShape Ultimate now available on @MetaQuestVR and @PICOXR ????



▶️ New cool menu environment

???? Improved interface with a modern style

???? New Asian environment for the 3rd album

???? Enhanced tutorial level

???? Electro Party DLC is free for all



Go and try it!#VR #quest2 pic.twitter.com/SPbuCW3xmM — OhShape ???? (@OhShape) January 18, 2023

Maintenant que vous savez à quoi vous attendre, que contient cette nouvelle mise à jour ?

Amélioration du menu ;

Amélioration de l'interface (plus moderne);

Nouvel environnement asiatique pour le 3ème album ;

Amélioration du tutoriel ;

Gratuité du DLC Electro Party.

OhShape Ultimate est disponible en promotion dès à présent sur Meta Quest et Pico, où il est actuellement en promotion (-30 % soit 13,99 €). Si vous disposez de la version PSVR ou PCVR, Odders Lab ne vous a pas oublié, en indiquant que la version Ultimate arrivera bientôt sur ces supports.

Et dans le Meta Quest Store ?

Fit XR - Arts martiaux :

Pour ceux qui auraient déjà fait le tour de Fit XR et qui souhaiteraient du changement, sachez que des entrainements cardio basés sur les arts martiaux sont d'ores et déjà disponibles dans la dernière mise à jour en date, et rassurez-vous, le tout vous est proposé sans surcoût. Au programme, vous effectuerez des mouvements de frappes issus du karaté, du muay thai, du taekwondo et de la boxe classique.

Fit XR joue sur les plates-bandes de LesMills Body Combat (en promo pour le moment) qui reste aujourd'hui la référence en la matière, et qui lui, n'a pas besoin d'abonnement à 9,99 € pour offrir son plein potentiel. Fit XR est disponible gratuitement (7 jours d'utilisations offerts) sur le Meta Quest Store, et comme vous l'auriez deviné, il faudra payer un abonnement mensuel pour disposer du jeu complet.

Et enfin sur le Pico Store ?







Chez Pico, nous avons de très bons titres, voire de bonnes surprises. Nous commençons par des valeurs sûres telles que The Room : Dark Matter (29,99 €), un incontournable de la VR pour ceux qui aiment a minima les Escape Game et les jeux d'énigmes/aventure.

Nous poursuivons avec le mystérieux Attack on King (9,99 €) qui propose un savant mélange entre jeu de shoot tactique et échec. Dans la catégorie valeur sûre, nous avons également Puzzling Places (14,99 €), idéal pour tous ceux tentés de décompresser en reliant via des pièces de puzzles des décors recréés en photogrammétrie. Un titre aussi dépaysant que bluffant, nous vous le recommandons fortement.

Pour rester dans l'originalité, nous avons Vault of Stars (9,99 €) en early access, qui ne propose pas une durée de vie incroyable (cela s'étoffera peut-être avec le temps) mais qui en contrepartie apporte une expérience visuelle et sonore unique en son genre. Il s'agit d'un jeu d'aventure où vous accompagnez un golem à la résolution d'énigmes. Le jeu étant court, attendez tout de même de voir ce que ce titre a à vous offrir dans les prochains mois.

Wave your blade in dance (2,99 €), un Beat Saber like mais sans Saber (vous l'avez ?), nous vous en déconseillons l'achat. Et puis il y a Primal Hunt (29,99 €), un Monster Hunter like qui divise encore aujourd'hui la communauté, que ce soit celle de Pico comme de Meta, si vous souhaitez en avoir un aperçu, nous avons ici un live dédié.

